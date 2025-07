Gonzalo Miró, contundente contra Noelia Núñez y los estudios de los políticos españoles: "Sigue siendo una mentira"

Noelia Núñez, exvicepresidenta de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, ha protagonizado una de las polémicas más comentadas estos días en la conversación política. ¿El motivo? Las irregularidades en su formación académica.

Núñez se presentaba como licenciada en diferentes ámbitos. A veces, en Derecho. Otras, en Estudios Ingleses. Incluso había aparecido como graduada en Derecho y Ciencias Jurídicas. Ha sido durante estos últimos días que ha salido a la luz la realidad sobre este largo currículum: no había finalizado ninguna de las titulaciones universitarias mencionadas.

La relevancia de los hechos ha sido tal que, finalmente, ha tomado la decisión de dimitir de todos sus cargos e instituciones, tal como informó a través de un comunicado en redes sociales.

Pero el caso no ha quedado así, sino que la política ha decidido visitar diferentes programas de televisión para poder explicarse y hablar sobre lo ocurrido. En todos ellos ha admitido sus errores, pero siempre asegurando de que nunca ha tenido la intención de "engañar a nadie".

Miró, tajante: "Se ha regodeado en la mentira"

Estas apariciones públicas han ayudado a estirar el chicle al máximo, dejando a los colaboradores de dichos formatos dar su opinión al respecto. Una de las participaciones más recientes ha sido en el programa 'Espejo Público', en el que el colaborador Gonzalo Miró no ha dudado en decir la suya y sentenciar lo ocurrido con Noelia Núñez como una clara "mentira".

"Yo no me creo que ella no haya mentido", exponía Miró, posicionándose claramente en contra de la política: "Solo el hecho de que diga que no haya mentido para mí sigue siendo una mentira".

De hecho, parece que aquello que más ha molestado al colaborador es que Núñez continúe haciendo este tipo de apariciones en televisión para intentar explicar lo ocurrido: "Se ha regodeado en la mentira, incluso intentando dar lecciones de las mentiras de los demás", opinaba ante la cámara.

Noelia Núñez ficha por 'En boca de todos' / Cuatro

Un mensaje a todos los políticos

La sentencia final de Miró no ha ido únicamente dirigida a Noelia Núñez, sino a todos los políticos que sigan estos mismos pasos: "Creo que, en política por lo menos, aunque en medicina o ingeniería no, en política debería ser más importante ser honesto que tener estudios. Ha habido grandes políticos que no han tenido estudios, pero no han mentido al respecto".