Gonzalo Miró no se corta y bromea sobre su sueldo en TVE

Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El periodista deportivo, además de ser especialista en fútbol, también es colaborador televisivo y da su opinión sobre actualidad, política o incluso temas del mundo del corazón.

Hace una semana se conoció que el madrileño que había firmado por Televisión Española para copresentar 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad que comandará Marta Flich que se emitirá en la franja de tarde de La 1 a partir del próximo miércoles 3 de septiembre.

Con este paso en su carrera, Gonzalo Miró abandonará Atresmedia, donde trabajaba como analista político en programas como 'Espejo público’, 'Más vale tarde' y 'La Roca', entre otros.

El periodista está ilusionado con su llegada a RTVE y así lo hizo saber a través de un comunicado: "Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".

En 'El Partidazo' de la Cadena COPE, Joseba Larrañaga bromeó sobre el sueldo del comunicador tanto en la radio como en televisión: "Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces".

Tras esto, Gonzalo Miró le respondió: "Sí. ¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?". A lo que Larrañaga apuntó: "También es verdad, para que lo cobren otros, mejor lo cobras tú".

Sin embargo, Joseba comentó que su sueldo lo pagarían también el resto de tertulianos del programa, a lo que Miró contestó entre risas: "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí... Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña".