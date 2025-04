Gonzalo Bernardos, tajante con las personas que no encuentran casa en Madrid: esta es su solución

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

En la noche de ayer, se pronunció en el programa de televisión 'Conspiranoicos' sobre la dificultad que tienen los jóvenes en adquirir su primera vivienda en propiedad, debido a que los precios están muy elevados.

Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

Durante el programa de 'Conspiranoicos', analizaron la situación de adquirir una propiedad, concretamente en Madrid. Según el economista Daniel Lacalle, el principal aspecto que hay que tener en cuenta es que "el número de personas que aumenta la población es de, alrededor, de 150.000 personas anuales".

Después de escuchar la intervención del economista, Bernardos no se mordió la lengua para explicar que las personas pueden vivir a las afueras de la capital de España: "Pueden vivir en Toledo, que hay AVE, pueden vivir en Segovia".

El profesor de la Universidad de Barcelona quiso dejar claro que el área metropolitana de la capital "es bastante grande". No obstante, Lacalle se molestó, ya que Bernardos no tiene ningún derecho a decidir dónde la gente tiene que vivir.

Lacalle le expresó al economista que "no tienes que planificarle a la gente que se vaya a Toledo porque a ti no te apetece construir". Además, reconoció que "las personas no trabajan donde quieren sino donde pueden".

Para zanjar el tema, Bernardos cuestionó lo siguiente: "Mucha gente quiere vivir donde ha vivido con sus padres. ¿Es un derecho constitucional?".