Gonzalo Bernardos, tajante sobre la jubilación reversible: "Es para ahorrar dinero"

¿Te has enterado ya de la nueva jubilación que propone el Gobierno, conocida como 'jubilación reversible'? La idea del Ministerio de Seguridad Social es permitir que los pensionistas puedan volver a trabajar mientras siguen cobrando una parte de su pensión, configurando un modelo de jubilación flexible o parcial.

Oficialmente, el objetivo es fomentar el empleo senior y aprovechar la experiencia de los jubilados, aunque el economista Gonzalo Bernardos tiene una opinión muy diferente: en declaraciones para el programa 'La mirada crítica', Bernardos asegura que esta medida busca "ahorrarse dinero", reduciendo así el coste del sistema público de pensiones.

"Si estás pagando de pensión mucho menos de lo pagabas, fantástico. Esto se hace para ahorrar", dice el economista acerca de la verdadera intención que esconde esta medida estrella del ejecutivo.

Gonzalo Bernardos explicó que, atendiendo al borrador de la medida, un pensionista que cobre 2.000 euros puede percibir hasta 2.800 euros mensaules si combina trabajo y pensión, dependiendo de las hojras que trabaje. Sin embargo, esta propuesta se encuentra en las primeras fases de negociación, por lo que todo puede cambiar.

El economista sostiene que esta modalidad de 'jubilación reversible' permite reducir el gasto en la Seguridad Social, puesto que habría "más personas trabajando y menos cobrando pensión completa". Y puso incluso un ejemplo: "si cobraba 1.500 euros, ahora me rebajan la pensión un 40% y cobro solo 900. Y por lo tanto, ahorro".

En realidad, Bernardos no está del todo en contra de la medida: soluciona algo, "pero no mucho", por eso para él es una tipología de jubilación "simbólica" frente al enorme problema estructural que tiene nuestro sistema de pensiones actual.

¿Cuáles son los dos principales problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones? Por un lado, el envejecimiento de la población, y por otro, el aumento del gasto en pensiones que se prevé por la jubilación masiva de la generación del baby boom. ¿Solucionará esta 'jubilación reversible' el problema si se termina aprobando?