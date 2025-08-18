Gonzalo Bernardos se sincera sobre la subida de las pensiones: "Superan el salario más frecuente"

La edad de jubilación en España, actualmente, está fijada en 65 años. Sin embargo, y desde el año 2013, esta edad de jubilación se está viendo incrementada de manera paulatina, con el objetivo de que, en 2027, alcance los 67 años. Hay muchos que se quejan por la situación actual de estas pensiones, en relación a los salarios.

En España, la pensión de jubilación suele ser un porcentaje del último salario percibido, aunque este porcentaje puede variar. En promedio, los jubilados españoles reciben alrededor del 74% de su último salario. Sin embargo, este porcentaje puede ser menor o mayor dependiendo de varios factores, como los años cotizados y la base de cotización.

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, ha analizado la situación. Conocido por su presencia en medios de comunicación y redes sociales, Bernardos ha querido lanzar una advertencia y, al mismo tiempo, dar un consejo a los individuos mayores de 60 años que se están aproximando a la jubilación. Recientemente, las personas que se están incorporando al sistema de pensiones poseen trayectorias laborales más estables, un mayor número de años cotizados y, en muchas situaciones, un nivel educativo superior.

De acuerdo con el especialista, entre los nuevos jubilados hay muchas personas con una buena educación y un considerable ahorro, lo cual, junto a posibles herencias, les ha permitido alcanzar una situación financiera relativamente buena. Como señala Bernardos, esta nueva realidad hace que “la pensión media del régimen general se aproxime a los 1. 800 euros”. Una cantidad que, según sus palabras, “supera por mucho el salario más común”, permitiendo a estas personas disfrutar de una adecuada calidad de vida e incluso brindar apoyo financiero a sus hijos.

El consejo financiero de Bernardos

No obstante, Bernardos no solo se limita al análisis. Advierte que esa situación privilegiada no durará para siempre y que los gastos durante la jubilación pueden cambiar de manera inesperada, especialmente por razones de salud o problemas con la vivienda. Por esta razón, aconseja a los mayores de 60 años que tengan un plan financiero sólido. “Una adecuada planificación financiera es más crucial para ellos que para otros”, menciona el economista, alentando a este grupo a buscar el consejo de expertos para asegurar su bienestar económico en el futuro. A esta advertencia se le suma la actual situación de revalorización de pensiones para 2025. Según datos oficiales, además del aumento del 2,8% en las pensiones contributivas, las pensiones mínimas han incrementado alrededor del 6%, mientras que las no contributivas e IMV han crecido un 9%.

La pensión máxima se ha establecido en 3. 267,60 euros al mes, mientras que se prevé que la pensión media de jubilación alcance los 1. 481,35 euros. Por otro lado, la pensión promedio del sistema, que incluye todos los regímenes, se sitúa en 1. 311,41 euros en junio de 2025.

Estas cifras representan un esfuerzo del sistema público para asegurar que los ancianos mantengan su capacidad de compra y mejorar especialmente la situación de los pensionistas más desfavorecidos. En los dos últimos años, de hecho, las pensiones mínimas han tenido un aumento mayor al 12%. Sin embargo, Gonzalo Bernardos enfatiza que no es suficiente confiar en el sistema. La clave es prepararse, hacer planes y buscar orientación profesional para enfrentar esta etapa que, aunque pueda comenzar estable, también puede presentar retos imprevistos.