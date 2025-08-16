Gonzalo Bernardos revela el trabajo que se pagará a "5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra" en España

Durante un debate en 'LaSexta', el profesor de economía Gonzalo Bernardos ha hecho un análisis sobre la situación salarial en España. El docente de la Universidad de Barcelona ha señalado que oficios podrán alcanzar entre 5.000 y 6.000 euros de salario.

La situación de empleo de los jóvenes españoles frente al mercado laboral es una de las mayores preocupaciones del país. Las nuevas generaciones tienen una buena preparación académica y formativa, pero sigue habiendo un nivel elevado de precariedad.

Según cuenta el economista, las próximas generaciones tendrán una mayor calidad de vida debido a la recuperación económica, los fondos Next Generation de la Unión Europea y un incremento de la productividad.

En España, están creciendo los servicios de ingeniería, auditoría y consultoría. No obstante, destaca el aumento de la demanda de especialización. En este contexto, los oficios del sector de la construcción volverán a ser importantes y en consecuencia, estarán bien remunerados.

Durante una entrevista con 'Infobae', el economista catalán aseguró que "la productividad ha subido 1,2 puntos el año pasado, cosa que no subía tanto en un escenario de creación de empleo desde el año 2000".

En este contexto, Bernardos cree que "España va a ir mucho mejor porque si a esto le metes el sector de la construcción, con la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más".

Además, el profesor señala que sector ofrecerá sueldos más elevados por la escasa oferta de profesionales: "Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción".

El colaborador de 'LaSexta' destaca la poca mano de obra y "a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros me pone muy contento porque, además, las empresas de construcción lo van a poder pagar. Esto significa que muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que ha vivido".