Gonzalo Bernardos, sobre la regularización de inmigrantes: "Me parece..."

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más destacados de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. Sin embargo, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, o en los platós de televisión.

Ahora, el profesor de la Universidad de Barcelona se ha pronunciado a través de su cuenta personal en X, antes conocido como Twitter, sobre la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez.

En los últimos días, se ha dado a conocer que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular.

En primer lugar, el economista ha querido dejar claro en X que "me parece muy bien la regularización de inmigrantes propuesta por el gobierno".

El principal motivo que ha destacado es que "los inmigrantes que no están regularizados trabajan en la economía sumergida, en muchas ocasiones más de 40 horas", aunque "cobran bastante menos que el salario mínimo".

Sin embargo, el profesor de la Universidad de Barcelona no ha dudado en decir que "la regularización debe ser una actuación excepcional".

Por esta razón, Bernardos ha compartido que "los inmigrantes deben ser contratados en origen y con un contrato indefinido. De esta manera, los que llegarán serán los que necesitamos".

Noticias relacionadas

El punto de vista de Bernardos está dando mucho de qué hablar en la red social de Elon Musk. Un usuario ha señalado que "estoy de acuerdo, pero también daría margen a las excepciones y/o las circunstancias". Otro ha apuntado: "Está muy bien la condición de no tener antecedentes penales. Pero falta la de no tener ninguna causa pendiente de juicio. Esto va a ser un coladero".