Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el precio de la luz: "Está al alza porque..."

Las principales causas de las fluctuaciones en el precio de la luz son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora, el catedrático se ha pronunciado sobre el precio de la luz, y es que en la última semana se ha incrementado hasta un 10% debido a las altas temperaturas que estamos viviendo este verano.

Gonzalo Bernardos ha asegurado que a corto plazo "no hay manera de evitarlo", pero que a medio plazo "sería teniendo una fuente de energía que no fuese dependiente de las condiciones ambientales como es la eólica". Sin embargo, ha detallado que es difícil, ya que la fuente alternativa sería la nuclear, "de la cual no tenemos suficiente y la que tenemos va en disminución".

El economista ha explicado que lo que sucede con el precio de la luz es que cuando la energía fotovoltaica y la eólica funcionan muy bien, el precio baja. "Cuando entra el gas natural para producir electricidad, depende de cómo está el mercado TTF (uno de los mercados mayoristas de gas más grandes y líquidos de Europa continental), y este está al alza porque el almacenamiento de gas natural en Europa ha sido escaso", ha señalado.

Por lo tanto, Bernardos ha comentado que "tenemos un verano que va a ser con precios más elevados de lo normal".