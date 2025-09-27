ECONOMÍA
Gonzalo Bernardos, sobre la peor página web de las grandes empresas españolas: "Es casi imposible hacer una gestión"
El profesor de la Universidad de Barcelona ha compartido su opinión a través de X, antes Twitter
Gonzalo Bernardos es una de las figuras más destacadas de España en el ámbito económico, conocido por sus polémicas opiniones tanto en redes sociales como en las tertulias de La Sexta. El profesor de la Universidad de Barcelona nunca deja a nadie indiferente, y su última opinión está generado una gran controversia en las redes.
El economista vuelve a estar en boca de todos, pero en esta ocasión no por sus opiniones sobre la situación inmobiliaria de España, que cada vez es peor debido a que los precios continúan aumentando, sino tras anunciar en X, antes Twitter, cuál considera que es la peor página web de las grandes empresas españolas.
El profesor de la Universidad de Barcelona ha compartido que "si tuviera que elegir la peor web de las grandes empresas españolas, no tendría ninguna duda: Vueling".
El principal motivo que ha otorgado es que es "casi imposible hacer una gestión y reservar un vuelo", debido a que "la página se cuelga, te dice que lo que has escrito no has correcto, cuando sí lo es o no te deja pagar".
Pocos minutos ha tardado en reaccionar la cuenta de Vueling al tuit de Bernardos: "Hola Gonzalo. Sentimos que hayas tenido problemas al reservar con nosotros, no hemos detectado ninguna incidencia".
Asimismo, la compañía aérea ha querido ofrecerle una solución: "En este caso te recomendamos intentarlo desde un ordenador o portátil, si es necesario, en modo incógnito. Gracias".
No obstante, Bernardos no le ha hecho nada de gracia: "¿Desde un ordenador? Ja, ja, ja. Es imposible, se cuelga la página una y otra vez".
Por último, el economista ha señalado quiénes son los culpables del problema: "Los que se cuidan de su mantenimiento no tienen ni idea de su trabajo".
