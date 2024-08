Gonzalo Bernardos lanza un importante aviso a los que quieren jubilarse

El gasto mensual en pensiones ha alcanzado un nuevo récord en agosto, nada más y nada menos que 12.828,7 millones de euros. El Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones prevé que el gasto de pensiones se incremente en los próximos años. Para evitarlo, ha creado un sistema de incentivos para que los trabajadores opten por retrasar su jubilación de una forma progresiva.

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora, ha analizado en 'Más Vale Tarde' esta opción y ha detallado que los únicos que tienen la jubilación obligatoria son los funcionarios públicos, y que los que trabajan en una empresa privada, "cuando les llegan la edad de la jubilación pueden enviarlos a casa sin pagarles ninguna indemnización".

El economista ha asegurado que llegados a ese punto, la inmensa mayoría de la población que tiene más de 60 años, e incluso los que se acercan a esta edad, "están locos por jubilarse" y que habría que "hacer cuentas" para saber si resulta conveniente retrasar la edad de jubilación.

Bernardos ha detallado que si te pagan un 4% más por cada año que estás trabajando, significa que para que sea rentable tienes que vivir 25 años más desde que te has jubilado. Algo que cree que es más factible para mujeres, ya que tienen una supervivencia mayor que los hombres.

"Si me dan un pago único y me dan 12.120 euros, a la mayoría no les sale a cuenta por la sencilla razón de que cobran más que ese dinero. La prolongación de la edad de jubilación tiene un principal motivo y es que a la seguridad social le salga a cuenta. Por lo tanto, lo que tiene que pagar a los jubilados tiene que ser menor de lo que se va a ahorrar", ha zanjado el profesor.