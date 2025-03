Gonzalo Bernardos lanza una atrevida propuesta: Convertir La Seu d'Urgell en el área metropolitana de Andorra

El economista Gonzalo Bernardos acudió recientemente a una conferencia sobre políticas de vivienda con una propuesta que no dejó a nadie indiferente: hacer que La Seu d'Urgell pasara a formar parte del área metropolitana de Andorra.

Bernardos destaca que La Seu d'Urgell cuenta con muchos terrenos potencialmente edificables, algo que cuesta mucho de encontrar en el propio territorio de Andorra. Pero este no es el único argumento con el que defiende su propuesta.

El economista también explica que, actualmente, es imposible que la clase media y/o baja sea capaz de obtener una vivienda en Andorra. Y no solo en Andorra, sino en toda zona 'central' de España.

Gonzalo Bernardos señala que no le preocupa que no se pueda vivir en el corazón de sitios como Barcelona. Sin embargo, sí vería preocupante no encontrar un hogar en las áreas metropolitanas, y por ello defiende la necesidad de ayudar a gestionar la de Andorra.

La Seu d'Urgell a vista de pájaro. / Seu Turisme

Con esta propuesta, Bernardos indica que hay que alimentar la idea de que todo el mundo pueda ser propietario de una vivienda, ya que argumenta que si el propietario se siente cómodo con ello es más fácil invertir y, consecuentemente, evitar que se disparen los precios.

Obviamente, muchas de las sugerencias de Bernardos van en la línea de intentar aligerar la tremenda carga económica que implica intentar ser propietario de una vivienda en España actualmente.

En zonas como la mencionada Barcelona o también Madrid, simplemente los alquileres se disparan siempre hasta los 1.000 y 2.000 euros, en muchas ocasiones por viviendas que apenas permiten al inquilino poco más que dormir.

Aunque en toda solución siempre hay concesiones, la idea de Bernardos parece abogar por ayudar a crear una vivienda más sostenible. Al fin y al cabo, no por nada se trata esta de la principal preocupación de los españoles actualmente.