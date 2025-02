Gonzalo Bernardos incendia las redes con su polémica reflexión sobre el ahorro en última publicación en X: "Nuestros padres..."

Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962) es un economista que suele participar en los medios de comunicación, donde da su visión de la actualidad económica y advierte de los peligros y bondades del sector financiero. Otro de sus canales de difusión favoritos es X, antiguo Twitter, donde regularmente analiza temas y elabora pequeñas tesis de problemas actuales relacionados con el dinero.

En esta ocasión ha levantado cierta polémica una de sus últimas publicaciones en la red social de Elon Musk. Se trata de un pensamiento acerca de la capacidad de ahorrar que actualmente existe entre los jóvenes y familias de España, quienes pasan muchas dificultades para conseguir guardar algo de dinero de cada nómina.

"Para ahorrar, hay 2 partes", empieza el economista antes de lanzarse a explicar lo que son las bases para poder ahorrar dinero: "Ingresar más, gastar menos", continúa Bernardos. Seguidamente, se anima a dar la explicación de tan sencilla regla y destaca que muchos han "trabajado más horas de las imprescindibles", además de aplicar "gran control de costes" sobre la economía personal. En este sentido, apunta que las generaciones previas fueron capaces de hacerlo y por ello no tuvieron tantas complicaciones con el dinero como los tienen muchos en la actualidad.

Estas palabras no han gustado a muchos, quienes han querido aportar la suya en los comentarios. Lo que muchos destacan es que el economista no tiene en cuenta la manera en que se ha disparado el coste de vida, siendo mucho más complicado vivir hoy con lo mismo que se tenía en generaciones previas: "Aunque los salarios nominales hayan subido ligeramente, la inflación ha erosionado su poder adquisitivo. El aumento del coste de vida supera con creces cualquier mejora salarial, dejando a muchas familias sin capacidad real de ahorro", destacan. Otro apunta que "no es la misma época" y que la principal diferencia radica en que "nuestros padres pagaban su casa con pocos años de salario y consiguiendo empleo estable siendo joven".

Otros ponen el punto de mira en la gestión económica de la clase política: "Ayudaría mucho si el gobierno no derrochara el dinero público en contratos absurdos, en asesores y sueldazos, en donaciones a otros países, en guerras absurdas. El dinero de los contribuyentes para los contribuyentes", apunta uno de los primeros, a quien Bernardos contesta que está "totalmente de acuerdo".

Sea como sea, está claro que el ahorro hoy en día es una tarea más compleja que antes debido, al menos en parte a la inseguridad laboral, los sueldos estancados y un coste de vida que sube de forma incesante.