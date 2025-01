El economista Gonzalo Bernardos pone fecha al boom inmobiliario y vaticina qué pasará con las hipotecas

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora se ha pronunciado sobre la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada.

Desde Trioteca han preguntado a Bernardos sobre cómo será el mercado hipotecario e inmobiliario en 2025, y el economista ha explicado que hay una encuesta del CIS del año 2019 que detalla que "más del 75% quiere comprar una vivienda" y si hasta ahora estaban en alquiler, es porque no ha podido comprar.

Bernardos ha asegurado que "vamos a ver masivamente que compran los menores de 40 años" y que para la mayoría será su primera vivienda, aunque puede ser que no sea la deseada, pero que una vez entren en el mercado de la vivienda, posteriormente podrán comprar una mejor.

La bajada de los tipos, sumado al parón experimentado por las entidades en 2023 y a las nuevas reformas laborales, dejan un clima muy favorable a ojos de @GonBernardos para la compra de #vivienda este 2025, incluso para aquellas personas que antes no podían acceder a ella. pic.twitter.com/At9mzPdFSE — TRIOTECA 🏡 (@trioteca) December 20, 2024

El profesor de economía ha comentado que el próximo año veremos como muchas personas que llevan intentando comprar una vivienda, por fin lo conseguirán: "Personas de clase media baja que hasta ahora no habían podido comprar porque el banco no les parecía un perfil adecuado, ahora les parecerá un perfil adecuado porque ya no tiene contrato temporal, sino fijo. Porque ya tiene una mayor antigüedad en la empresa y porque el banco si no da muchas más hipotecas no gana más dinero en 2025".