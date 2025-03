Gonzalo Bernardos explota contra Quintero González y Del Cerro Grande tras el 'robo' al Espanyol en Son Moix

A pesar de que han pasado dos días, el Espanyol sigue en 'shock'. El equipo de Manolo González sufrió, de nuevo, varios robos en Mallorca que le hicieron volver de vacío a Barcelona. Tanto los directivos, jugadores, cuerpo técnico y aficionados pericos siguen sin entender las decisiones de Quintero González, árbitro principal, y Del Cerro Grande, colegiado del VAR.

El mundo del fútbol se ha volcado con el Espanyol, y una de las personas más reconocidas dentro de la economía, Gonzalo Bernardos, seguidor incondicional del Espanyol, expuso su punto de vista sobre lo que sucedió en Son Moix.

El profesor de la Universidad de Barcelona escribió en X al finalizar el encuentro: "Después del partido entre Mallorca y Espanyol ya tengo claro quién bajará a 2 División. Será Espanyol y dos clubs más". Además, recordó que Del Cerro Grande ya estuvo involucrado en el 'atraco' en Valencia, hace dos temporadas, que supuso el descenso.

"Del Cerro Grande (el árbitro del VAR) ha vuelto a perjudicarnos con alevosía igual que sucedió hace dos temporadas en el partido contra el Valencia", señaló.

No obstante, el economista apuntó a la directiva del Espanyol tras perder ante el Mallorca: "La peor directiva de un club de futbol es la del Espanyol. No pinta nada en ningún despacho. Por eso los árbitros no nos respetan. Si tuviera alguna influencia jamás Del Cerro Grande nos hubiera vuelto a pitar".

Por otro lado, no tiene dudas de que "no deberíamos permitir que nunca más Gil Manzano y Del Cerro Grande, los protagonistas del atraco deportivo de hace dos temporadas contra Valencia, volvieran a arbitrar jamás al Espanyol. El primero no lo ha hecho, pero el segundo sí".

También, envió un mensaje al Comité de Árbitros: "Del Cerro Grande no debe ir a la nevera un par de semanas, sino al congelador para lo que resta de vida profesional. Simplemente no tiene no el criterio ni los conocimientos necesarios para ser un árbitro del VAR".

Para finalizar, exigió que "los árbitros piden respeto y tienen toda la razón en pedirlo. No obstante, ellos también deben respetar a través de sus decisiones a los jugadores y a las aficiones. Hoy no lo han hecho con la del Espanyol. Y llueve sobre mojado".