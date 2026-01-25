Gonzalo Bernardos explota con el arbitraje contra el Espanyol: "No permitirán que juegue una competición europea"

La afición del Espanyol, como también el club, siguen indignados tras la decisión del colegiado Alejandro José Hernández, el árbitro que en lo que a los ojos de la mayoría, fue una acción muy dudosa la de Lucas Beltrán ante Rubén Sánchez. El árbitro principal estimó que tenía que señalar el punto de penalti. Una acción que terminó con el gol de Ramazani y la derrota del conjunto perico por 3-2.

El conjunto blanquiazul no ha empezado el año de la mejor manera. Este 2026 todavía no conoce la victoria: suma tres derrotas y un empate en cuatro partidos. Cifras muy negativas, aunque el equipo, tal y como decía Manolo en zona de prensa, sigue quinto, en zona europea. Nada mal.

El gol de Ramazani en el 94' hizo mucho daño y el Espanyol se aferró a la sospecha, tras los dos penaltis señalados en Cornellá ante el Girona. Tres penaltis en dos partidos que han indignado a la afición catalana.

Gonzalo Bernardos no se aguantó: "Otra vez más..."

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más prestigiosos del país y también aficionado y socio del Espanyol, se ha pasado al fútbol para dar la opinión sobre el partido, almenos en X. "Otra vez más, al Espanyol el árbitro le quita puntos en Valencia. Tres penaltis en dos partidos y ninguno de ellos lo era. No os engañéis, los árbitros no permitirán que juegue una competición europea", escribió en X. "Hemos cambiado a Chen por Pace, pero lo único que ha variado es que el segundo es más simpático que el primero. Institucionalmente, somos un cero a la izquierda", comenta.

Gonzalo Bernardos también puso en duda la utilidad del VAR en los encuentros. "¿Para qué sirve el VAR? Para nada. Si pita un árbitro consagrado, el del VAR no se atreve a llevarle la contraria. Pasó con el funesto arbitraje de Gil Manzano en el Valencia - Espanyol y ha vuelto a pasar hoy con Hernández Hernández. Los árbitros piden respeto, pero ¿lo tienen ellos?", escribió en uno de los numerosos mensajes que publicó en redes sociales sobre este asunto, mostrando claramente su enfado.

El economista, habitual colaborador en ‘laSexta Xplica’, ha sido muy crítico en los últimos días con el estamento arbitral y con la gestión de situaciones polémicas. Sus comentarios han tenido una notable repercusión, al insistir en que los errores se repiten sin que haya consecuencias visibles ni cambios reales en el funcionamiento del sistema. En total, cinco tuits mostrando su indignación.

Bernardos recalcó además que el Espanyol cuenta con muy poco peso institucional y que, a su juicio, eso acaba influyendo en determinadas decisiones arbitrales.

"Han cambiado los dirigentes del Colegio de Árbitros, pero todo sigue igual. Ningún propósito de enmienda, a pesar de los múltiples errores que cometen (los del campo y VAR)", señaló el economista, manteniendo su tono crítico.