Economía
Gonzalo Bernardos, experto economista, sobre el problema de la vivienda: "La clave es el AVE"
Asegura que las infraestructuras ferroviarias podrían ser una solución alternativa
Desde hace unos meses, se está discutiendo mucho sobre cuáles podrían ser las posibles soluciones al problema de la vivienda, aunque bien es cierto que algunas de ellas han ido apareciendo de manera natural.
En este mismo sentido, la gente necesita un lugar donde vivir y muchas personas que trabajan en grandes ciudades no pueden permitirse la compra de un piso dentro de ellas a causa de los precios.
Ahí es donde surge una de las soluciones recientes que ha defendido Gonzalo Bernardos, experto economista, las cuales consisten en asentarse en una urbe que se encuentre bien comunicada con la zona de trabajo a través de la infraestructura ferroviaria.
Como ejemplo, Bernardos utilizaba la situación de aquellas personas que trabajan en Madrid y viven en la ciudad de Valladolid. Tiene sentido: el tiempo que se tarda en viajar de una a otra en AVE es de una hora y un minuto.
Esa es la razón por la que Bernardos instaba a los responsables de las infraestructuras ferrioviarias a ajustar los precios de los billetes de tren, dado que ahí podría haber una solución temporal al problema de la vivienda en las grandes ciudades de España como Madrid o Barcelona.
¨Unas magniíficas estructuras ferrioviarias y un reducido precio de los billetes de tren constituyen una de las mejores soluciones a la carestía actual de vivienda en las grandes metrópolis del país¨, señalaba Bernardos en sus redes sociales.
Y es que cada vez es mayor el número de personas que se asientan en poblaciones cercanas a las capitales como efecto colateral del precio de la vivienda dentro de las mismas; siendo esta una situación que cada vez se intensifica más.
No obstante, el experto recalca que estamos ante una solución transitoria, dado que sigue sin resolver el problema central de la vivienda que tanta preocupación ha ido generando en España en los últimos años por motivos evidentes.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
- El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
- Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
- Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando