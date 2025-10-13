Gonzalo Bernardos, experto economista advierte: en este empleo se pagarán hasta 6.000 euros al mes dentro de poco

Existen ciertos problemas a nivel económico en España que están suponiendo un fuerte quebradero de cabeza para ciertos sectores de la población, siendo el de la vivienda uno de los más importantes.

Y es que, mientras se proponen algunas soluciones alternativas a la regulación de la misma como, por ejemplo, la creación de inmuebles asequibles para la población joven, surgen otros dilemas colaterales.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

De esta manera y según el experto economista conocido como Gonzalo Bernardos, dentro de poco hará falta bastante mano de obra para llevar estos planes a cabo, lo cual beneficiaría a una profesión concreta.

Efectivamente, el experto asegura que el oficio de albañil será uno de los más solicitados en los próximos años, lo que hará que el sueldo de los mismos ascienda de manera considerable.

En las cifras que entraban dentro de la previsión de Bernardos, el experto estipulaba que un albañil podría cobrar entre 4.000 y 6.000 euros mensuales dentro de poco a causa de todo esto.

Un yesero trabajando. / ·

"Pronto verás al yesero cobrar entre 5.000 y 6.000 euros mensuales", comentaba Bernardos en una reciente entrevista que concedía al portal Infobae para expresar su predicción.

De esta misma manera, la secuencia lógica que presenta el pensamiento de Bernardos es bastante coherente: si sube la demanda de vivienda, habrá un momento en que también lo hará la del oficio que se encarga de crearla.

Y tú ¿qué piensas de las declaraciones de Gonzalo Bernardos? ¿Crees que el oficio de albañil se convertirá en uno de los mejores pagados en nuestro país? Te animo a dejar tu opinión en la caja de comentarios.