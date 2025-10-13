Trabajo
Gonzalo Bernardos, experto economista advierte: en este empleo se pagarán hasta 6.000 euros al mes dentro de poco
Asegura que existe una profesión que será muy solicitada en los próximos años
Existen ciertos problemas a nivel económico en España que están suponiendo un fuerte quebradero de cabeza para ciertos sectores de la población, siendo el de la vivienda uno de los más importantes.
Y es que, mientras se proponen algunas soluciones alternativas a la regulación de la misma como, por ejemplo, la creación de inmuebles asequibles para la población joven, surgen otros dilemas colaterales.
De esta manera y según el experto economista conocido como Gonzalo Bernardos, dentro de poco hará falta bastante mano de obra para llevar estos planes a cabo, lo cual beneficiaría a una profesión concreta.
Efectivamente, el experto asegura que el oficio de albañil será uno de los más solicitados en los próximos años, lo que hará que el sueldo de los mismos ascienda de manera considerable.
En las cifras que entraban dentro de la previsión de Bernardos, el experto estipulaba que un albañil podría cobrar entre 4.000 y 6.000 euros mensuales dentro de poco a causa de todo esto.
"Pronto verás al yesero cobrar entre 5.000 y 6.000 euros mensuales", comentaba Bernardos en una reciente entrevista que concedía al portal Infobae para expresar su predicción.
De esta misma manera, la secuencia lógica que presenta el pensamiento de Bernardos es bastante coherente: si sube la demanda de vivienda, habrá un momento en que también lo hará la del oficio que se encarga de crearla.
Y tú ¿qué piensas de las declaraciones de Gonzalo Bernardos? ¿Crees que el oficio de albañil se convertirá en uno de los mejores pagados en nuestro país? Te animo a dejar tu opinión en la caja de comentarios.
- Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
- Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros, por eso el sistema...”
- Leo Messi desata la locura: la reacción viral de los jugadores argentinos en las gradas del Inter de Miami
- Comunicado de Joana Sanz tras el nacimiento de su hijo: 'Hay gente que le ha deseado el mal a nuestro bebé
- La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: 'Fumé antes de enfrentarme a él y jugué...
- David Beckham se deja deleitar con el plato especial del restaurante Botafumeiro en Barcelona
- Un cromo de Lamine Yamal casi alcanza los 100.000 euros en una subasta
- Álvaro Soler: 'La ilusión de este Barça es embriagadora