Gonzalo Bernardos enciende las alarmas por lo que pasará con el precio del café: "En los próximos años..."

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta. Ahora se ha pronunciado sobre el café en un artículo publicado en 'Crónica Global'.

Si hay algo que preocupa a la población es la actual inflación y la subida descontrolada de precios, y es que, concretamente, el precio del café aumentó un 6,9% y multiplicó casi por cinco el del incremento del coste de los alimentos (1,4%) entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

El economista ha explicado que en 2024 hubo un incremento del precio del café debido a diferentes circunstancias:

Malas cosechas, debido a la escasa pluviometría, heladas y temperaturas excesivamente elevadas

https://t.co/u7YJt8Patx — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) January 9, 2025

Gonzalo Bernardos ha comentado que todo esto ha generado un margen de beneficio en algunos bares y restaurantes, algo que no es justificable: "No debe servir para justificar que en un bar o restaurante ustedes paguen por un café 1,8 euros, cuando antes solo abonaban 1,5 euros (...) Dicho aumento no justifica el pago adicional de 0,3, 0,4 o 0,5 euros por una taza, pues el coste de la materia prima siempre se sitúa por debajo del 15% del precio del producto final".

El economista ha asegurado que "si el café es natural, el importe que les cuesta a sus propietarios se sitúa alrededor de 0,17 euros por taza". En el caso de que sea torrefacto (menos materia prima y más azúcar), les costará 0,08 euros.

Bernardos ha alertado que "en los próximos años, la demanda de café seguirá aumentando, pues el producto ganará cuota de mercado en aquellos países donde el té es la bebida principal". Además, debido a que las cosechas serán más impredecibles debido al cambio climático y la ley contra la deforestación, "lo que ustedes pagan hoy por una taza en un bar es más de lo que abonaron hace un año, pero bastante menos de lo que lo harán en el próximo futuro".