SOCIEDAD
Gonzalo Bernardos, economista: "No vais a vivir peor que vuestros padres, sino francamente mejor, porque afortunadamente hemos empezado a cambiar"
El profesor de la Universidad de Barcelona analizó la situación financiera en el programa 'laSexta Xplica'
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, o en los platós de televisión.
Una de sus opiniones más controvertidas fue cuando el profesor de la Universidad de Barcelona respondió en 'laSexta Xplica', programa de La Sexta, a Leticia, una joven que enlaza trabajos precarios y denunció esta situación en el plató de la televisión.
En primer lugar, la joven lamentó que la generación actual de jóvenes va a ser la primera que viva peor que sus padres.
Una afirmación que no pasó desapercibida para Bernardos, quien mostró su malestar, pues aclaró que "no vais a vivir peor que vuestros padres, sino francamente mejor, porque afortunadamente hemos empezado a cambiar".
Los principales motivos que otorgó fueron dos: "El cambio se produce de dos maneras: tenemos el máximo número de ocupados de España y en muchas ocupaciones faltan trabajadores. Además, en la agenda social ha entrado que hay una parte de la población que lo está pasando mal y se está intentando subir los salarios".
En un momento dado del programa, el profesor de la Universidad de Barcelona se posicionó a favor de Leticia. "Este país es horroroso para los jóvenes y maravilloso para los jubilados, porque son 9,5 millones y deciden las elecciones, y esto hace que sean los únicos que no perdieron poder adquisitivo en 2022", aseguró.
Por esta razón, el economista pidió a los políticos que "por favor equilibren sus acciones y pongan en el centro a los jóvenes".
La principal razón que otorgó en el plató de televisión de 'laSexta Xplica' fue que "no puede ser que muchísimas personas piensen que en el futuro van a ser la primera generación en España que viva peor que sus padres".
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