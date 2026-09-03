Gonzalo Bernardos, economista, sobre las vacaciones: "Solo conocíamos el pueblo al que íbamos en verano"

Con agosto terminado, muchas personas aprovechan los primeros días de septiembre para disfrutar de sus vacaciones. Las últimas semanas de verano son un buen momento para viajar, reservar vuelos y hoteles, que acostumbran a ser más económicos que los meses anteriores.

Aunque supone un gasto considerable, algunos usuarios solicitan un crédito o préstamo bancario para poder financiar unos días de descanso. En este contexto, el economista Gonzalo Bernardosha hecho una reflexión en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta.

A este respecto, el experto ha cuestionado a las personas que financian sus vacaciones con créditos y préstamos: "Le recomendaría que se quede sin vacaciones porque un préstamo es esencial cuando hay un agujero económico que no se puede sufragar de otra manera".

Bernardos considera que "no siempre tener mayores ingresos significa disponer de una economía saneada si los gastos crecen por encima de las posibilidades reales". Anteriormente, muchas familias viajaban exclusivamente por el territorio nacional.

Archivo - Dos turistas con maletas en el centro de Barcelona / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Durante la emisión del formato de Atresmedia, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha comparado este tipo de vacaciones con las que disfrutaba su generación: "Los jóvenes de los años 80 y 90 solo conocíamos el pueblo al que íbamos en verano".

Además, el docente afirma que también reducía el gasto. "Allí se gastaba menos porque los precios eran más bajos", asegura Bernardos. Por este motivo, el colaborador de La Sexta apunta a los hábitos turísticos cómo una señal sobre la necesidad de exposición en redes sociales.2

Siete trucos para ahorrar dinero al viajar en coche este agosto / .

"No se puede querer tenerlo todo sin hacer renuncias. O ganas más dinero, o reduces tus expectativas de consumo", advierte el profesor de economía. De esta forma, el especialista cuestiona que una persona quiera ahorrar y al mismo tiempo tenga un estilo de vida donde priorice el consumo.

Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962) es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universitat de Barcelona (UB). Además, ha sido profesor en la misma universidad y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Bernardos también es doctorado por la UB, donde ha trabajado como profesor y dirigido varios másteres de asesoría inmobiliaria, gestión de franquicias y desarrollo personal y liderazgo. El analista económico ha colaborado con varios programas de radio y de televisión como La Sexta, 8tv, TVE, Ràdio 4, COMRàdio, Onda Cero, Intereconomía y RAC1, entre otros.