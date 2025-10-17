Gonzalo Bernardos, economista, señala al "pánico de los propietarios" como la raíz de la crisis del alquiler

Gonzalo Bernardos es un economista español, profesor universitario, consultor y analista habitual en diversos medios de comunicación. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona (UB), donde ejerce como Profesor Titular en el Departamento de Teoría Económica.

El economista ha señalado el "pánico de los propietarios" como la causa principal de la crisis del alquiler en España. Según su análisis, el miedo de los propietarios a posibles impagos, la "inquilokupación" y la inseguridad jurídica está provocando que retiren sus inmuebles del mercado, reduciendo drásticamente la oferta de viviendas en alquiler y, en consecuencia, disparando los precios.

También se debe a la falta de oferta o a las altas exigencias de los propietarios. A diferencia de la percepción de que los precios suben por la alta demanda, Bernardos argumenta que el problema fundamental es la falta de oferta. El pánico de los dueños los lleva a no poner sus casas en el mercado de alquiler, lo que exacerba la escasez y encarece las viviendas disponibles.

"Hoy, en Barcelona y en Madrid te van a exigir que cobres como mínimo 2.000 euros para alquilar una vivienda", una barrera que excluye a amplios segmentos de la población y tensiona el acceso a la vivienda. Según Bernardos, esa exigencia no solo es el reflejo de la aversión al riesgo del propietario, sino también de la falta de políticas que reduzcan la incertidumbre jurídica y económica del arrendamiento.

Priorizar la compra de vivienda como ahorro

Bernardos completa su diagnóstico con recomendaciones concretas: aconseja a muchos ciudadanos que prioricen la compra de vivienda como ahorro de futuro, llegando a calificarla como un "mejor plan de pensiones" para ciertos perfiles, y advierte sobre prácticas especulativas como el fraccionamiento de pisos para invertir que, a su juicio, distorsionan el mercado.

Un problema multifactorial

Críticos y expertos recuerdan, no obstante, que las soluciones técnicas (más vivienda pública, incentivos fiscales para el alquiler estable, aumento de la oferta de vivienda protegida) requieren memoria política y recursos. La tesis de Bernardos —que la percepción de riesgo por parte del propietario es decisiva— aporta una pieza relevante al puzle, pero no agota las causas estructurales del problema: precio del suelo, fiscalidad, oferta de vivienda nueva y mercado laboral siguen siendo variables clave.