Gonzalo Bernardos, economista, sobre la sanidad pública: "Los profesionales hacen muy bien su trabajo, pero los gestores deben mejorar"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.

Ayer, el profesor de la Universidad de Barcelona se pronunció sobre la sanidad pública en España después de una encuesta de IPSOS, donde demuestran que los españoles tienen una opinión muy distinta respecto a este tema. Aunque, gran parte de la sociedad española está muy preocupada por "las listas de espera y las dificultades para conseguir cita médica".

El 33% de los encuestados valora con un 9 o 10 la capacidad profesional de los médicos y enfermeras, pero Bernardos avisó de que "dicha nota solo la otorga un 5% cuando se les pregunta por los tiempos de espera para lograr una cita para una consulta o prueba médica".

El profesor de la Universidad de Barcelona expresó que "los profesionales de la sanidad pública hacen muy bien su trabajo, pero los gestores deben mejorar. Cree que es el gran debe a mejorar de cara a los próximos años.

"Además de reducir los tiempos de espera, los usuarios deberían poder elegir médico, especialista y hospital y los más solicitados habrían de ser compensados de diversas formas", desveló en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Por otro lado, el economista aseguró que "si los funcionarios que eligen la sanidad concertada tienen capacidad para elegir médico, especialista y hospital, ¿por qué no la han de tener el resto de ciudadanos? La solución no es quitársela a los funcionarios, sino dársela a todos los demás".

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Por último, Bernardos señaló que "la sanidad pública está traspasada a las comunidades autónomas y existen distintos criterios sobre la libre elección sanitaria. En Madrid, existe la triple libertad: médico, especialista y hospital y los ciudadanos la valoran muy bien (7,7 sobre 10 en la encuesta de IPSOS)".