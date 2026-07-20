SOCIEDAD
Gonzalo Bernardos, economista: "Los propietarios de viviendas de alquiler han tomado una decisión después de las medidas adoptadas por el gobierno"
El profesor de la Universidad de Barcelona desveló su punto de vista al respecto en X
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.
Ayer, el profesor de la Universidad de Barcelona compartió en la red social de Elon Musk una nueva reflexión sobre cómo han respondido los propietarios de viviendas de alquiler a las medidas adoptadas por el gobierno.
Por esta razón, el economista tiene claro que "al perjudicarles todas ellas, han decidido reducir la oferta".
El colaborador de La Sexta publicó en la red social de Elon Musk el siguiente dato: "Entre diciembre de 2021 y junio de 2026, su disponibilidad ha descendido en un 37,1%". Una situación alarmante para el mercado inmobiliario.
"Una reducción que puede convertir al mercado de alquiler en marginal, pues las viviendas de alquiler públicas solo son un 1,6% del parque total de viviendas y dudo mucho que su número aumente sustancialmente en el futuro", señaló en X.
Por ello, Bernardos recordó que "en 2025, solo 4.151 de Vivienda de Protección Oficial (VPO) nuevas se destinaron al alquiler", por lo que desveló cuáles son los motivos por los que los propietarios retiran sus viviendas del mercado del alquiler:
- Pánico a la okupación
- Controles de alquiler
- Dificultad en desahuciar rápidamente a los inquilinos morosos
- Mala conservación de las viviendas por parte de los inquilinos
El profesor de la Universidad de Barcelona señaló qué han hecho los propietarios con esas viviendas: las han vendido y han obtenido una importante plusvalía, las mantienen vacías a la espera de un cambio en la legislación o las han destinado al alquiler de temporada, salvo en Catalunya.
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