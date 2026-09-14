Gonzalo Bernardos, economista: "El problema de los españoles para adquirir una vivienda se debe a la falta de ahorros, las exigencias de los bancos para conceder una hipoteca y que la cuota hipotecaria supera el alquiler"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España, especialmente por sus polémicas opiniones. Una de sus últimas reflexiones fue sobre la situación de la vivienda a través de un artículo publicado en 'Crónica Global', en el que expresó que "históricamente, los españoles han tenido más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad que a una de alquiler".

El primer motivo por el que cuesta tanto adquirir una vivienda es "por la necesidad de disponer de ahorros suficientes para cubrir la parte del coste del piso que no financia el banco", pero también por "las condiciones exigidas por las entidades financieras para conceder una hipoteca".

"En tercero, porque el gasto mensual derivado del pago de la cuota hipotecaria era superior al importe del alquiler. No obstante, para una misma vivienda, en la actualidad sucede lo contrario en las cincuenta capitales de provincia del país. Por un lado, debido al reducido nivel de los tipos de interés y por el elevado precio del arriendo", aseguró el economista en 'Crónica Global'.

En el caso de comprar una vivienda en propiedad en Catalunya, Bernardos fue claro: "Si el valor de tasación coincide con el precio de una vivienda usada y ambos ascienden a 250.000 euros, una pareja cuyos miembros tengan menos de 36 años necesita disponer de unos ahorros de alrededor de 65.000 euros para adquirirla".

No dudó en reconocer que "es una cantidad fuera del alcance de la mayoría de las personas de dicha franja de edad", por lo que la mayoría depende de la ayuda de sus progenitores: "Si estos disponen del capital necesario y acceden a prestárselo o donárselo, podrá comprar el piso. En caso contrario, deberá continuar viviendo de alquiler".

El principal problema es "la escasa capacidad de ahorro", ya que muchas parejas destinan "más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler".

El nuevo aviso del economista Gonzalo Bernardos / Instagram

También hay que tener en cuenta los bajos salarios: "Son reducidos en relación con su nivel de formación". Por otro lado, destacó que la mayoría de jóvenes "incurren en gastos adicionales y prescindibles que sus padres evitaban cuando tenían su edad".

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Por último, Bernardos recordó que el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya han impulsado dos programas para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda. "Una línea de avales del ICO y el Préstec Emancipació, respectivamente. La primera ha constituido un fracaso y el segundo un éxito, si medimos sus resultados por el número de hipotecas concedidas en relación con las previstas", explicó.