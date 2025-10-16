Gonzalo Bernardos, economista, sobre cuál es el principal problema de la crisis del alquiler: "El pánico que tienen los propietarios"

La situación inmobiliaria en España es cada vez más alarmante. Además, todo hace indicar que esta tendencia no cambiará en los próximos años. Ante este contexto, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual en La Sexta, quiso compartir su punto de vista sobre la actual situación de los alquileres, una opinión que está generando un intenso debate.

El profesor de la Universidad de Barcelona ha repetido en numerosas ocasiones que "la principal causa de que disminuya la oferta de alquiler en España es el pánico de los propietarios a que los inquilinos se declaren vulnerables".

Bernardos también reveló, durante la presentación de un estudio de Trioteca, que el inquilino tiene un segundo pánico: "Cuando le queda poco para renovar". Se trata de una situación compleja, ya que puede ocurrir que no le renueven el alquiler o que lo hagan, pero aumentando el precio a cantidades desproporcionadas.

Por otro lado, el economista señaló que "una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada vulnerable".

Gonzalo Bernardos señala el motivo por el que existe la crisis del alquiler / Sport

El tertuliano reconoció en 'LaSexta Xplica' que las grandes ciudades de España enfrentan la peor situación en respecto a la vivienda: "Hoy, en Barcelona y en Madrid te van a exigir que cobres como mínimo 2.000 euros para alquilar una vivienda".

Según el experto en economía, esta situación se debe a diversos factores, entre ellos la falta de políticas que reduzcan la incertidumbre jurídica y económica del arrendamiento.

Una situación que empeorará

Bernardos tiene claro que "las subidas de precio van a continuar. Porque ni vemos subidas de tipos de interés, ni vemos aumento de paro ni vemos tampoco una coyuntura en la que los bancos tengan algún motivo para reducir drásticamente el crédito porque la tasa de morosidad solo hace que bajar".