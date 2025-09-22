ECONOMÍA
Gonzalo Bernardos, economista: "A los políticos de izquierda les fastidia que los jóvenes estén comprando más vivienda que nunca desde 2007"
El profesor de la Universidad de Barcelona compartió una nueva reflexión en X, antes Twitter
Pasan los días y la situación inmobiliaria en España cada vez es peor, debido a que los precios continúan aumentando, lo que hace cada vez más complejo comprar o incluso alquilar un piso, especialmente para los jóvenes. Un tema que está encima de la mesa en todas las tertulias de los programas de televisión en España.
Una de las personas más reconocidas por compartir sus polémicas opiniones es el economista Gonzalo Bernardos. El profesor de la Universidad de Barcelona no deja indiferente a nadie. Su última opinión compartida en X, antes Twitter, está generando mucha controversia en redes.
El economista dejó sorprendidos a todos sus seguidores tras confesar que los menores de 40 años están comprando más casas que en 2007, una afirmación que es todo lo contraria a lo que dicen la mayoría de los políticos.
El tertuliano de LaSexta empezó diciendo en el mensaje de X que "a los políticos de izquierdas les fastidia que los jóvenes estén comprando más vivienda que nunca desde 2007".
El principal motivo que destacó es porque "se les cae el discurso de que los compradores principales son los fondos de inversión, extranjeros, especuladores y rentistas".
"¿Por qué compran ahora?", se cuestionó. Bernardos tiene claro a que se debe a tres situaciones en concreto. La primera de ellas es que estos jóvenes poseen un contrato indefinido que eso les permite tener un acceso a la hipoteca.
Otras dos opciones que ve posible es que "les sale más barato pagar la cuota hipotecaria que el alquiler o gran trasvase de capital de padre y abuelos a hijos y nietos. Con lo recibido, consiguen el dinero que no les presta el banco".
Por otra parte, Bernardos compartió que él es "socialdemócrata(centro-izquierda)". Aparte, aclaró que "nunca me he cambiado de chaqueta".
