SOCIEDAD
Gonzalo Bernardos, economista, opina sobre los pisos turísticos: "Una promesa que dudo mucho que se convierta en realidad"
El profesor de la Universidad de Barcelona expone que no será nada sencillo el proceso de eliminar los pisos turísticos en Barcelona
La opinión de Gonzalo Bernardos vuelve a estar en boca de todos. En esta ocasión, el profesor de la Universidad de Barcelona quiso compartir su punto de vista sobre "la eliminación de los pisos turísticos de Barcelona", en el programa 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra.
Según el economista, la eliminación de los pisos podría llegar a tener "graves consecuencias económicas", una medida impulsada por el alcalde Jaume Collboni.
Tampoco dudó en decir que lo que pretende Collobini saldrá caro para las arcas municipales. El principal motivo que otorgó es que "los propietarios reclamarán indemnizaciones por lucro cesante".
El profesor de la Universidad de Barcelona explicó que la mayoría de los dueños de estos inmuebles suelen ser pequeños inversores de clase media catalana.
El economista advirtió que el Ayuntamiento deberá abonar varios millones de euros y tildó la iniciativa del consistorio de "irresponsable y populista". Además, en X, antes Twitter, tiene claro que es "una promesa que dudo mucho que se convierta en realidad".
"El Gobierno municipal está muy ocupado en cargarse el mercado del alquiler. Si se castiga la segunda propiedad o se ahuyenta al pequeño propietario, no quedará vivienda disponible", señaló a los micrófonos de la COPE.
Bernardos, tajante con la política de vivienda
Bernardos fue muy tajante con el Gobierno, debido a que considera que son los máximos responsables de la situación actual de la vivienda en España. "Es el reflejo del fracaso absoluto de las políticas aplicadas por el Gobierno central", comentó.
El economista sentenció diciendo que la política de Pedro Sánchez tiene "buenas ideas", pero que acaban siendo "convertidas en desastres por falta de gestión y seguimiento".
