Gonzalo Bernardos, economista, opina sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes: "Un gesto que cuesta caro"

El futuro del sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de la población. No obstante, a principios de 2025, los nuevos jubilados percibían 1.760 euros al mes, un importe superior al salario medio en menores de 35 años, situado en los 1.670 euros.

Esta situación no afecta solo a los jóvenes españoles, ya que también lo hace en otros países de Europa. Por este motivo, el Gobierno alemán ha planteado una medida para fomentar el ahorro individual a largo plazo, pensando en las próximas generaciones.

La propuesta consiste en hacer una aportación de 10 euros al mes a los niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Este complemento servirá para complementar sus pensiones en el futuro, cuando llegue el momento de su jubilación.

La medida ha generado una gran controversia en el país germano. De hecho, expertos en economía como Gonzalo Bernardos han cuestionado la iniciativa. En su aparición en 'Más Vale Tarde', el colaborador cuestionó la solución tomada en Alemania.

El profesor de economía ha calificado la propuesta como un "parche". Según Bernardos, este importe no garantiza la sostenibilidad del sistema, pero puede estimular a los jóvenes a que ahorren por su cuenta.

"Lo que hacen básicamente es un gesto, pero un gesto que cuesta caro", explicó en La Sexta. En este sentido, es más importante que la población ahorre "desde un principio y pensando a largo plazo".

Por otra parte, Bernardos advierte "que todo el mundo tenga en cuenta que las pensiones que cobran los alemanes, que ya son bajas respecto a su salario, serán mucho más bajas en el futuro".

Finalmente, el docente y economista sentenció compartiendo la visión que tienen en Alemana sobre la situación: "Que se busquen la vida para tener un buen capital cuando sean mayores".