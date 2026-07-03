Gonzalo Bernardos, economista: "Este es el mejor municipio para invertir en Catalunya; no hay control de alquileres y hay buenos salarios"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.

Ahora, el profesor de la Universidad de Barcelona ha compartido en la red social de Elon Musk cuál es el mejor municipio para invertir en Catalunya. El economista no tiene dudas de que se trata de Martorell, una localidad de la provincia de Barcelona, que está ubicada en la comarca del Bajo Llobregat.

El municipio cuenta actualmente con una población de 29.175 habitantes, según el Padrón Municipal.

Martorell, uno de los municipios mejor valorados de Catalunya / SPORT

Estos son los principales motivos

El economista expone cuáles son los motivos por los que Martorell es el mejor municipio para invertir en 2026. El primero de ellos se trata de que "es el municipio más grande alrededor de Barcelona", pero también destaca porque "no hay control de alquileres ni expectativas de que llegue".

Cabe recordar que el mercado inmobiliario está experimentando una demanda creciente y precios elevados, y esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística.

Un cartel anunciando el alquiler de una vivienda / Archivo

El segundo motivo que revela el profesor de la Universidad de Barcelona es que Martorell "recoge la demanda de expulsión de Barcelona, pues se encuentra únicamente a 22 kilómetros de la entrada de Barcelona por la Diagonal".

Por otro lado, Bernardos señala que "es un municipio industrial donde una buena parte de la población trabaja en empresas que pagan buenos salarios".

Sin embargo, el economista avisa de que "todo lo que sale al mercado en Martorell se vende rápidamente", una situación que no se da ni siquiera en las mejores zonas de la Ciudad Condal.

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En los últimos años, la gente de Barcelona elegía mudarse a Molins de Rei con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida sin renunciar a la cercanía de la ciudad, pero "Martorell está bastante más barato que Molins de Rei", según asegura el economista en X.