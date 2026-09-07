Economía
Gonzalo Bernardos, economista, lanza una dura crítica a Sánchez: "No estará entre los mejores presidentes del Gobierno"
El economista pone en duda el lugar que ocupará el actual presidente en la historia política de España
El nombre de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, continúa en el centro de la actualidad por la gestión de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. En este contexto, Gonzalo Bernardos, reputado economista español, ha vuelto a pronunciarse sobre el líder del Ejecutivo a través de sus redes sociales.
Bernardos publicó un artículo en el que analiza la trayectoria política de Sánchez y sostiene que cuenta con una notable habilidad táctica para alcanzar y mantenerse en el poder, pero que carece de visión estratégica y de capacidad de gestión. Una valoración que el economista desarrolla tanto en el citado artículo como en cuatro tuits publicados posteriormente a raíz del mismo.
Así ha sido el análisis de Gonzalo Bernardos
Bernardos comenzó su análisis asegurando que Pedro Sánchez no tendrá un lugar en la “galería reservada” a los mejores presidentes del Gobierno. A su juicio, para formar parte de ella hay que reunir tres cualidades fundamentales: “Capacidad estratégica, habilidad táctica y ser un buen gestor”. Y, según el economista, el actual presidente no cumple dos de ellas: “No posee ni la primera ni la tercera cualidad”.
En este sentido, Bernardos quiso detenerse especialmente en la capacidad estratégica, que considera imprescindible para valorar la gestión de un presidente. “Poseer un proyecto para transformar el país y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó.
Para el economista, Sánchez no ha demostrado tener ese proyecto a largo plazo. “No le habéis oído jamás hablar de él”, afirmó. Bernardos puso como ejemplo el informe España 2050, una iniciativa impulsada por el Gobierno con la intención de plantear los principales retos del país durante las próximas décadas.
Sin embargo, considera que el documento ha quedado apartado: “Encargó un informe España 2050 que en la actualidad acumula telarañas en La Moncloa”.
El reputado economista considera que una de las principales fortalezas de Sánchez es su “gran habilidad táctica”, una cualidad que, a su juicio, le ha permitido mantenerse en primera línea política y aprovechar las oportunidades que le han brindado figuras como Susana Díaz, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo.
“Siempre es el que está dispuesto a pagar un mayor peaje a sus aliados. Por eso, aún es presidente del Gobierno”, sostiene Bernardos. El economista también cuestiona la capacidad de Sánchez para gestionar los principales problemas del país.
En su opinión, el presidente del Gobierno no tiene especial interés en la gestión ni destaca por su capacidad para llevarla a cabo. Bernardos pone como ejemplos la situación de Ceuta, los problemas de acceso a la vivienda, el funcionamiento de la red ferroviaria, el estado de las carreteras y autopistas, la red eléctrica o la gestión de los fondos Next Generation, entre otros asuntos.
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