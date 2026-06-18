Gonzalo Bernardos, economista: "Hay una parte de la población que no quiere trabajar y prefiere cobrar la prestación por desempleo"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X o en los platós de televisión.

El profesor de la Universidad de Barcelona se hizo eco de los datos de desempleo a nivel nacional correspondientes al primer trimestre de 2026, que demuestran que la tasa de paro ya supera el 10%, una situación bastante preocupante de cara al futuro, especialmente para los más jóvenes.

El economista expuso su punto de vista al respecto en el programa de televisión 'Más Vale Tarde', presentado por Cristina Pardo e Iñaki López. Durante su intervención, analizó sin rodeos la delicada situación que atraviesa actualmente el mercado laboral y advirtió de los desafíos que plantea para los próximos años.

El gran problema que detecta el profesor de la Universidad de Barcelona es que "hay una parte de la población que no quiere trabajar", debido a que cuando hace las cuentas "prefiere cobrar la prestación por desempleo".

El principal motivo es que en ocasiones el salario es tan bajo, que, en determinados casos, puede ser similar o incluso inferior a una prestación por desempleo.

No todos son tan malas noticias, pues los datos publicados señalan que en los últimos meses ha habido un crecimiento del empleo, concretamente un aumento de 527.600 personas empleadas. Por esta razón, el profesor de la Universidad de Barcelona explicó algunas alternativas con el objetivo de incentivar este crecimiento de trabajadores.

El experto en economía apuntó que "el poder adquisitivo de los salarios es casi idéntico" al de las prestaciones por desempleo. Aparte, no consideró que actualmente hayan demasiados incentivos para que los jóvenes empiecen a trabajar.

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Su gran apuesta sería reforzar la inversión en el contexto sanitario. De esta manera, se incrementaría la oferta de empleo al tiempo que se reducirían las extensas listas de espera. La puesta en marcha de esta medida podría resolver una parte importante del problema.