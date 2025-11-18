Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de la vivienda en España: "Los compradores que basen sus decisiones en datos comprarán mejor"

El profesor de la Universidad de Barcelona acudió a un evento digital organizado por Property Buyres

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España / YOUTUBE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Buenas noticias para el mercado inmobiliario español. En un evento digital organizado por Property Buyers, el CEO de la compañía, Enric Jiménez, y el reputado economista Gonzalo Bernardos han anticipado que en 2035 la adquisición de vivienda será un proceso mucho más profesionalizado, digital y guiado por datos.

El factor clave estará en aquellas personas que decidan contratar a un asesor inmobiliario, ya que podrían obtener un 7% más de rentabilidad en su inversión frente a quienes compren sin asesoramiento.

Según la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEMPSI), este modelo representaba apenas el 1% del mercado nacional en 2010, y en 2025 ya concentra alrededor del 8% de las operaciones de compraventa.

El profesor de la Universidad de Barcelona comentó que "los compradores que basen sus decisiones en datos y se apoyen en expertos con información de mercado precisa no solo comprarán mejor, sino que lo harán de forma más segura, rentable y sostenible".

El economista quiso dejar claro que en ningún momento la tecnología sustituirá al experto, sino que "lo hará más necesario". No tiene dudas de que "el futuro del sector será la alianza entre datos, experiencia y ética profesional".

Enric Jiménez y Gonzalo Bernardos

Enric Jiménez y Gonzalo Bernardos / Property Buyers

El gran desafío será la brecha entre la vivienda obsoleta y la sostenible, debido a que "seguirá creciendo".

"En los próximos cinco años, los compradores cada vez priorizarán eficiencia y certificación energética, y quienes no se adapten verán su atractivo y valor depreciarse significativamente", señaló el profesor de la Universidad de Barcelona en el evento de Property Buyers.

El CEO de Property Buyers aseguró que "en la próxima década, la diferencia entre comprar acompañado o no por un profesional con datos será equivalente a varios años de rentabilidad acumulada".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
  3. Confirmado por la Seguridad Social: estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de Navidad
  4. El Congreso solicita a la Seguridad Social que deje de penalizar las jubilaciones anticipadas con más de 40 años cotizados
  5. Jorge Rey anuncia la llegada de una masa invernal a España: nevadas y temperaturas bajo cero
  6. Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
  7. Javier Clemente, exseleccionador, explota contra Vinicius: 'Muy feo. Es de no tener cultura futbolística
  8. Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo

José Ebenezer, mecánico, pone punto final al debate de la gasolina: "Podemos tener problemas"

José Ebenezer, mecánico, pone punto final al debate de la gasolina: "Podemos tener problemas"

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de la vivienda en España: "Los compradores que basen sus decisiones en datos comprarán mejor"

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de la vivienda en España: "Los compradores que basen sus decisiones en datos comprarán mejor"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España con la llegada de una nueva borrasca: "Mucha precaución"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España con la llegada de una nueva borrasca: "Mucha precaución"

Matan a un futbolista italiano de 23 años tras la filtración de un vídeo sexual de la hija de un líder criminal en Nápoles

Matan a un futbolista italiano de 23 años tras la filtración de un vídeo sexual de la hija de un líder criminal en Nápoles

Juan Pablo Villalobos: "Si Lamine hubiera escogido Marruecos, la campaña se habría multiplicado por mil"

Juan Pablo Villalobos: "Si Lamine hubiera escogido Marruecos, la campaña se habría multiplicado por mil"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre las tasaciones: "El valor de tasación nunca es el valor real de mercado"

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre las tasaciones: "El valor de tasación nunca es el valor real de mercado"

Un peluquero revela cuánto cobró a Cristiano Ronaldo por cortarle el pelo: "Tienes que contar que pierdes clientes"

Un peluquero revela cuánto cobró a Cristiano Ronaldo por cortarle el pelo: "Tienes que contar que pierdes clientes"

Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul

Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul