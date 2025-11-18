SOCIEDAD
Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de la vivienda en España: "Los compradores que basen sus decisiones en datos comprarán mejor"
El profesor de la Universidad de Barcelona acudió a un evento digital organizado por Property Buyres
Buenas noticias para el mercado inmobiliario español. En un evento digital organizado por Property Buyers, el CEO de la compañía, Enric Jiménez, y el reputado economista Gonzalo Bernardos han anticipado que en 2035 la adquisición de vivienda será un proceso mucho más profesionalizado, digital y guiado por datos.
El factor clave estará en aquellas personas que decidan contratar a un asesor inmobiliario, ya que podrían obtener un 7% más de rentabilidad en su inversión frente a quienes compren sin asesoramiento.
Según la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEMPSI), este modelo representaba apenas el 1% del mercado nacional en 2010, y en 2025 ya concentra alrededor del 8% de las operaciones de compraventa.
El profesor de la Universidad de Barcelona comentó que "los compradores que basen sus decisiones en datos y se apoyen en expertos con información de mercado precisa no solo comprarán mejor, sino que lo harán de forma más segura, rentable y sostenible".
El economista quiso dejar claro que en ningún momento la tecnología sustituirá al experto, sino que "lo hará más necesario". No tiene dudas de que "el futuro del sector será la alianza entre datos, experiencia y ética profesional".
El gran desafío será la brecha entre la vivienda obsoleta y la sostenible, debido a que "seguirá creciendo".
"En los próximos cinco años, los compradores cada vez priorizarán eficiencia y certificación energética, y quienes no se adapten verán su atractivo y valor depreciarse significativamente", señaló el profesor de la Universidad de Barcelona en el evento de Property Buyers.
El CEO de Property Buyers aseguró que "en la próxima década, la diferencia entre comprar acompañado o no por un profesional con datos será equivalente a varios años de rentabilidad acumulada".
