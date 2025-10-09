Gonzalo Bernardos, economista, sobre el futuro de las pensiones: "No serán tan generosas"

Esta semana, laSexta Xplica ha tratado uno de los asuntos más preocupantes para la población española: el sistema de pensiones. El economista Gonzalo Bernardos, colaborador habitual del programa, ha expresado su opinión al respecto en 'Líder Actual'.

Según el docente de la Universitat de Barcelona, las jubilaciones en España "son muy generosas". Bernardos respalda su discurso con dos datos: "El primero, la esperanza de vida de una persona media a los 65 años son 20,2 años. En el mejor de los casos, lo que ha pagado son 12", comienza.

"Por lo tanto, la administración le regala ocho", reflexiona el economista. "El segundo, en España, los jubilados cobran más de lo que lo hacen sus homólogos alemanes. En cambio, los trabajadores cobran bastante menos".

En este contexto, el profesor de economía hace una comparación entre el sistema de nuestro país y el de Alemania: "En España, en términos netos, un jubilado promedio cobra el 93,5 por ciento de su último salario", indicó.

En cambio, la situación del país germano es "un poco más del 50 por ciento". Por este motivo, Bernardos concluye que "las pensiones son tan generosas que difícilmente las condiciones actuales se mantendrán".

El colaborador de laSexta no es optimista con el futuro del sistema de pensiones: "Habrá un momento en el que habrá una gran reforma, no una fake como hizo el ministro Escrivá", sentencia Bernardos.

En último lugar, el economista plantea tres opciones: "Pueden pasar tres cosas. La primera, que los que actualmente están trabajando paguen más en materia de cotizaciones. La segunda, que bajen las pensiones a los jubilados".

Finalmente, la tercera, "que los actuales trabajadores se jubilen más tarde. En Dinamarca ya está previsto que en 2040 la jubilación sea a los 70 años", termina explicando.