SOCIEDAD
Gonzalo Bernardos, economista: "Los extranjeros alucinan que en España los okupas tengan más derechos que los propietarios"
El profesor de la universidad de Barcelona se ha pronunciado en su cuenta de X, antes Twitter
Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más importantes de España por las polémicas declaraciones que realiza, tanto en los platós de televisión como en sus redes sociales. El profesor de la Universidad de Barcelona ha vuelto a pronunciarse sobre el problema que hay en España con la vivienda, especialmente con los okupas.
La okupación es una situación que va en aumento, en la que el propietario de la vivienda resulta perjudicado y no puede recuperar su hogar durante mucho tiempo, debido a que la ley protege a las personas que ocupan las casas.
El profesor de la Universidad de Barcelona ha comentado en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, que "los extranjeros se sorprenden de que en España los okupas tengan más derechos que los propietarios".
Según él, en la mayoría de los países europeos cuando un okupa ocupa una vivienda ajena, no permanece más de un mes. En cambio, la situación es completamente distinta en España.
"Si recurren la sentencia del juzgado, puede tardar el propietario casi 2 años en echarlos", advierte el profesor de la Universidad de Barcelona. Los motivos son los siguientes:
- Moratoria de desahucios para vulnerables
- Propietario no puede cortarles agua, gas o luz
- Propietario debe declarar en IRPF las rentas no cobradas
- Policía no actúa, si no es vivienda habitual
- Propietario no puede entrar en su inmueble
El economista tiene claro que la situación de los okupas en España refleja un desequilibrio legal que retrasa años la recuperación de la vivienda en la península ibérica, dejando a los propietarios frustrados e indefensos frente a los okupas.
