Gonzalo Bernardos, economista: "Si España se retira de Eurovisión no sería ningún problema para la economía española"

La decisión tomada por el Consejo de Administración de RTVE de que España no participe en Eurovisión 2026 si Israel participa está dando mucho de qué hablar. Con esta medida, España se ha convertido en el primer miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se ha retirado.

En el programa 'Más vale tarde', Gonzalo Bernardos, el profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta, opinó sobre la posibilidad de que finalmente España no participe por todo el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza.

El economista quiso dejar claro que es importante separar "la política y el deporte", aunque admitió que "lo que me gustaría es un criterio único. A Rusia se le puede sancionar y a Israel no".

El motivo que otorgó de esta situación fue porque "el capital israelí está en todos los sitios". El profesor de la Universidad de Barcelona declaró que "el culpable no es el pueblo israelí, sino Netanyahu, como tampoco el culpable es el pueblo ruso, sino Putin".

Sobre la no participación de España en Eurovisión 2026, Bernardos declaró que "hay que tener en cuenta que si España se retira, seguro que no es el único. Habrá menos presupuesto y los que queden tendrán que abordar el coste total".

"Esto nos deja varios escenarios, que se suspenda, que se convierta en un mini Eurovisión o que se expulse a Israel, que es la solución que veo más factible", aseguró en 'Más vale tarde'.

El economista expuso que habrían algunas empresas perjudicadas: "Las que se dedican a llevar comida a domicilio, para ese día que la gente se reúne, o los bares y pubs que están especializados en retransmitir Eurovisión".

Sin embargo, el profesor de la Universidad de Barcelona sentenció que a pesar de todo "no sería ningún problema para la economía española".