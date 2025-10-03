Gonzalo Bernardos, economista, contundente sobre la 'jubilación reversible': "Es para ahorrarse dinero"

La jubilación es una prestación económica otorgada por la Seguridad Social para compensar la pérdida de ingresos al alcanzar una edad establecida y cesar la actividad laboral. En 2025, la edad ordinaria de jubilación en España para quienes tengan más de 38 años y tres meses cotizados es de 65 años, mientras que quienes no alcancen dicho periodo de cotización se jubilarán a los 66 años y 8 meses. Se requiere un mínimo de 15 años cotizados para tener derecho a la pensión, y el porcentaje de la base reguladora que se percibe depende de los años de cotización.

Pero, ¿te imaginas la posibilidad de volver a trabajar después de jubilarte? En un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y el aumento progresivo del gasto en pensiones, el Ministerio de Seguridad Social ha comenzado a dibujar una propuesta que permitiría a los jubilados volver a trabajar de forma parcial.

Un nuevo método de cobrar pensiones

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, ha cuestionado este método. Bernardos explicó que esta modalidad permitiría al jubilado "cobrar el salario y otra parte de la pensión".

Según comentó, el borrador plantea que si un pensionista cobra 2.000 euros mensuales, podría llegar a percibir hasta 2.800 euros en total, combinando trabajo y pensión, dependiendo de las horas trabajadas.

Sin embargo, Bernardos señala que esta iniciativa todavía se encuentra en una etapa muy temprana y está sujeta a futuras negociaciones. "Queda un largo camino por recorrer, muchas cuestiones por pactar y, de momento, la propuesta del Ministerio ofrece pocas certezas", afirma.

La conductora del programa, Ana Terradillos, mostró su desconfianza planteando una duda que comparten numerosos ciudadanos: "Con lo difícil que resulta pagar las pensiones, ¿cómo vamos a afrontar todo esto?". La contestación del economista fue tajante: el propósito es abaratar el coste del sistema.

Que menos dependan únicamente de la pensión

En su opinión, la clave radica en facilitar que más personas permanezcan activas laboralmente y que menos dependan únicamente de la pensión, lo que ayudaría a disminuir el gasto en la Seguridad Social y a recortar el déficit estructural del modelo. Bernardos ilustró la idea con un ejemplo sencillo: "Si antes recibía 1.500 euros, ahora me reducen la pensión un 40% y paso a percibir solo 900. De esa manera, se genera un ahorro".

Según añadió, esta medida permitiría "tener a más ciudadanos trabajando, menos pensionistas y, en consecuencia, un menor desembolso en Seguridad Social".

Más allá del aspecto económico, el experto apuntó que la propuesta tiene más un carácter simbólico o de imagen que una verdadera solución de fondo: "Arregla algo, pero no demasiado".