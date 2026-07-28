Gonzalo Bernardos, economista: "En Baleares, una parte de la población desea disminuir el turismo, pero no creo que sea el camino a seguir"

Las Baleares están en el punto de mira por las manifestaciones que se están llevando a cabo contra la masificación turística. El pasado domingo en Palma, una marcha pacífica acabó con cargas policiales, lanzamiento de objetos y ocho heridos. La situación cada vez empieza a ser más preocupante y una parte de la población ha alzado la voz.

Por esta razón, el economista Gonzalo Bernardos compartió su punto de vista al respecto a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, donde empezó explicando la situación que está ocurriendo en las Islas Baleares: "En Baleares, una parte de la población desea disminuir el turismo".

La sociedad exige "un cambio del modelo económico", aunque Bernardos comentó que "no creo que sea el camino a seguir", pues la solución para él es "desestacionalizar el turismo", lo que supone aumentar el turismo en temporada baja.

En el mensaje de X, el profesor de la Universidad de Barcelona desveló cuáles son los motivos. El primero de ellos es que "el turismo es una de las actividades de mayor éxito en el siglo XXI". Otra razón que reveló fue que "los recursos naturales de Baleares facilitan su especialización en el turismo".

También, el economista expuso que "para un país o región, es mejor estar especializado en una actividad de éxito que hacer un poco de todo". Bernardos puso el ejemplo de Florida: "En los últimos 30 años, ha aumentado más su PIB que California".

Sobre todas aquellas personas que aseguran que se debe cambiar el modelo económico, el profesor de la Universidad de Barcelona fue contundente: "Son los que no proponen verdaderamente ningún cambio, sino solo menos turismo".

Otro de los motivos que destacó fue que "el turismo genera menos problemas que la mayor parte de industrias". Además, Bernardos aseguró que "excepto en turismo, las islas de pequeña superficie tienen un hándicap para ser competitivas en muchas actividades económicas".

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La última razón que dio sobre su hipótesis es que "las Baleares y el turismo son una pareja de éxito y cada vez más de calidad".