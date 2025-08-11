Gonzalo Bernardos desvela su truco para invertir en bolsa: "Si te equivocas, no perderás dinero"

Gonzalo Bernardos es uno de los grandes expertos españoles en materia económica. El profesor ofrece siempre sus consejos a las personas inexpertas en este campo para que sepan gestionar sus finanzas personales de la mejor manera. Además, siempre da opiniones de cómo está funcionando el sistema. Ahora, se ha atrevido a compartir sus métodos de inversión en bolsa e inmuebles para que los más atrevidos puedan conseguir réditos fáciles.

Invertir en bolsa puede ser una decisión compleja, pero el economista Gonzalo Bernardos ha desvelado en el podcast de Abanca, una serie de consejos prácticos y realistas para quienes buscan rentabilidad en un contexto económico cambiante. El experto ha compartido estas estrategias para operar en los mercados bursátiles con seguridad, porque cada vez más personas en España apuestan por esta manera de ganar dinero.

Según datos de la CNMV, en 2023 cerca de 12 millones de españoles tenían algún tipo de inversión financiera, y más de 4 millones invierten directamente en bolsa, ya sea a través de acciones o fondos cotizados (ETF). Además, plataformas digitales y brokers online han democratizado el acceso a este tipo de inversiones, especialmente entre los jóvenes, que valoran la autonomía financiera y el crecimiento a largo plazo.

La inversión en bolsa tiene dos estrategias y un consejo clave

Bernardos considera que "el mercado inmobiliario en España sigue siendo una buena inversión". Él mismo se mostraba optimista respecto al precio de la vivienda, pero cree que los precios seguirán en ascenso debido a factores estructurales como la escasez de oferta y la fuerte demanda.

En cuanto a la inversión bursátil, Bernardos explicó que existen dos formas principales de invertir. Por un lado, está la estrategia más común: "correr detrás de los precios, es decir, comprar lo que ha subido". Sin embargo, se muestra crítico con este enfoque, al que considera arriesgado y más emocional que racional.

Por el contrario, él defiende una estrategia más analítica: "comprar lo que considero barato o infravalorado". En su opinión, esta visión permite al inversor minimizar el riesgo y aumentar las probabilidades de obtener una rentabilidad sostenida en el tiempo.

Incluso si la operación no da frutos inmediatos, Bernardos asegura que "si tú te equivocas porque no era el momento, pero has comprado un buen activo, no hay problema, te has transformado en un inversor a largo plazo, pero no perderás el dinero".

@somosabanca 🎙️ ¿Todavía no has escuchado ‘Inversión Inteligente by ABANCA Inversiones y @Finect Talks’? ¡Corre a las principales plataformas y conoce en el primer episodio los secretos de la inversión de la mano de Gonzalo Bernardos! ¡Conecta tus auriculares y dale al play! ▶️ ♬ sonido original - somos_abanca

Este enfoque a largo plazo, basado en el valor intrínseco de las empresas y no en modas pasajeras del mercado, es uno de los pilares fundamentales de las inversiones exitosas, según Bernardos.

En definitiva, tanto para quienes invierten en ladrillo como en bolsa, la clave está en comprar con criterio, pensar a largo plazo y no dejarse llevar por el miedo ni la euforia del mercado.