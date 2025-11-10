ECONOMÍA
Gonzalo Bernardos desmonta un mito de los salarios: "En España se cobra menos, pero se jubila mejor"
El economista recuerda que en España tenemos un "generoso" sistema de jubilación
El economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha vuelto a generar debate con una de sus reflexiones más contundentes acerca de los salarios y el sistema de pensiones español. En declaraciones recogidas por la cuenta Consumidor Global, Bernardos aseguró que, pese a los bajos salarios en España, los pensionistas nacionales disfrutan de prestaciones más altas que en países como Alemania.
Experto y un tertuliano habitual en televisión, Gonzalo Bernardos explicó que el sistema español garantiza un nivel de sustitución muy elevado entre el último salario y la pensión que acabas recibiendo: "España es el segundo país de la OCDE donde los jubilados cobran más en relación con su último sueldo, en torno al 83%".
¿Qué quiere decir esto? Que los pensionistas mantienen gran parte de su poder adquisitivo después de solicitar la jubilación, algo bastante poco habitual en otros países de Europa.
Bernardos considera que el sistema público español de jubilaciones es "generoso" y que, aunque existen dudas acerca de su sostenibilidad, su diseño permite compensar los bajos ingresos laborales que perciben muchos trabajadores durante su vida activa.
"Uno cobra según lo que ha cotizado, pero también influye, claro está, lo que aporta el Estado. Esa es la clave", sentenció el economista y colaborador de 'LaSexta Noche'.
¿Y qué sucede si comparamos esta situación con la de otros países como Alemania? Allí, los salarios pueden ser más altos, pero en proporción, las pensiones suelen ser inferiores: "en Alemania hay jubilados que siguen trabajando porque no les alcanza para vivir. En España, pese a cobrar menos durante años, las pensiones garantizan una vejez más digna".
Y esto es fundamental en un país con una esperanza vida de 21 años a los 65 años (es decir, esperanza de vida de 86 años), puesto que el sistema español cubre más de lo que los trabajadores aportan, algo que únicamente se obtiene gracias a los fondos públicos.
