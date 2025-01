Gonzalo Bernardos critica al Gobierno por sus medidas para bajar el alquiler: "Todas las decisiones..."

La crisis del mercado del alquiler contrasta con la compra de vivienda en propiedad. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la firma de hipotecas en España se ha disparado un 60% este octubre respecto al mismo mes en 2023.

No obstante, los inquilinos sufren una gran cantidad de problemas para afrontar el pago del alquiler. Este 2024 ha concentrado numerosas manifestaciones en diferentes puntos de España para reclamar medidas urgentes y cambios ante una situación que asfixia económicamente a miles de personas.

Dicho esto, el economista Gonzalo Bernardos ha opinado sobre las políticas del Gobierno. En el programa 'laSexta Xplica' ha analizado la situación actual, y ha comenzado aplaudiendo las medidas del Ejecutivo en materia económica. Sin embargo, ha remarcado que hay "un pero muy grande: la vivienda. Todas las actuaciones que está tomando en materia de alquiler son desacertadas", ha afirmado.

"Tenemos un gran problema de oferta", ha remarcado Gonzalo Bernardos. "No puedes coger y, si no quieres hacer viviendas públicas de alquiler, porque está demostrado que el sector público no las quiere hacer, es fastidiar al que las hace, que es el sector privado".

El economista se ha puesto en la piel de los propietarios y ha desgranado los trámites con los que deben lidiar. "Si tú continúas diciendo a los que tienen una vivienda que van a tener inseguridad jurídica porque no puede desahuciar a aquellas personas que no pagan si se les declara vulnerables. Si además les estás poniendo dos topes al precio del alquiler, indiscutiblemente esto no va aumentando la oferta. Los precios no tienden a bajar, sino que tienden a subir".

Gonzalo Bernardos ha aseverado que todas estas circunstancias provocan que "cada vez hay más viviendas en el mercado negro". "Tenemos dos coyunturas muy diferentes en el 2025. Mucho mejor la de venta, y la de alquiler será pésima con subidas muy elevadas", ha remachado.