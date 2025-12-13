Gonzalo Bernardos, contundente sobre la crisis del PSOE: "cuánto más se tarde en convocar elecciones, peor"

Si estás acostumbrado a ver problemas de actualidad y política, seguro que conoces al economista Gonzalo Bernardos, un habitual en nuestra televisión. Y una vez más, es noticia por lo que dice, en este caso, acerca de la situación que atraviesa el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En un contexto marcado por varios casos judiciales que afectan a antiguos cargos socialistas y por el creciente desgaste político, que se traduce en derrotas acerca de propuestas en el Congreso, el profesor universitario considera que el debate ha superado la figura del presidente del Gobierno.

A través de un mensaje que ha publicado en X, Gonzalo Bernardos cree que "ya no está en juego la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, sino el papel futuro del PSOE en la política española".

Para el economista, la sucesión de escándalos y la presión mediática han colocado al partido en una posición especialmente delicada de cara a los próximos años, y está en riesgo su futuro como formación política.

Según dice Bernardos, la estrategia de prolongar la legislatura hasta agotarla puede acabar siendo contraproducente: "cuanto más tarden en convocarse elecciones, peor le irá al PSOE", advierte, añadiendo que ni siquiera los errores habituales del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serían suficientes para cambiar esta tendencia negativa.

El colaborador habitual de programas de LaSexta va un paso más allá y sugiere que la crisis puede derivar en una ruptura interna. En uno de sus mensajes en redes, lanza una pregunta muy interesante: "¿quién será el Bruto de Pedro Sánchez?".

Y es que a su juicio, no sería descabellado que algunos de los colaboradores más próximos al presidente del Gobierno acaben desmarcándose de Sánchez: "dentro de poco, sus íntimos colaboradores dirán que solo le conocían superficialmente. Entre ellos, muchos ministros", sentencia.