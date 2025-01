Gonzalo Bernardos avisa de las 'trampas' de subir el SMI: "Es una vergüenza"

La agenda política ha destacado en los últimos días por la falta de acuerdo entre formaciones políticas para aprobar el 'decreto ómnibus', que incluía medidas relacionadas con la revalorización de las pensiones o la prórroga de la bonificación del transporte público, entre otras.

Asimismo, Trabajo también tiene la intención de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2024 se fijó en 1.134 euros mensuales, pero el ministerio liderado por Yolanda Díaz propone un aumento del 3,3% o 3,4% en función de los métodos de cálculo.

Dicho esto, el economista Gonzalo Bernardos ha hablado sobre este incremento del SMI en 'laSexta Xplica'. "La Constitución dice claramente que los trabajadores deben tener una retribución mínima. Que ahora no haya salario mínimo porque ha caído el decreto ómnibus me parece una barbaridad".

Asimismo, Bernardos ha afirmado que los trabajadores que más han subido su poder adquisitivo en los últimos cinco años son las personas que cobran el SMI. Sin embargo, ha hecho una petición al Gobierno. "Es una muy buena medida de un gobierno de izquierdas, pero no quiero que ese Gobierno me haga trampas".

"Que ahora paguen IRPF cuando antes no lo pagaban. Porque de los 50 euros que le suben, solo se quedan en 29 si ahora pagan el IRPF y antes no. Me parece una vergüenza. Aquí los que tienen que pagar son los que cobran más, no los que cobran menos", ha señalado Gonzalo Bernardos.

El economista ha destacado que la mejoría de la vida de las personas con menos ingresos es el "mayor hito" del Gobierno, pero también ha pedido que no se tomen medidas con un trasfondo pernicioso. "Lo que tiene que hacer es que, por un lado, te doy, y por el otro no te quito".