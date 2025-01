Gonzalo Bernardos avisa sobre el precio de los alimentos y critica al Gobierno: "Ser de izquierdas es..."

La crisis del mercado del alquiler es una de las grandes preocupaciones en España. Los precios están por las nubes, y cada vez hay más personas que destinan casi la totalidad de su salario en pagar la vivienda. El hartazgo de la población se ha reflejado a través de numerosas manifestaciones por todo el país durante los últimos meses.

Asimismo, el encarecimiento de los productos en los supermercados también supone un dolor de cabeza para muchas familias, y llenar la cesta de la compra se ha convertido en un reto complicado. El Gobierno suprimió el IVA en los alimentos básicos, pero la medida finalizó el 31 de diciembre y vuelven a estar sujetos a ese tributo.

Gonzalo Bernardos ha hecho un repaso de la situación actual en laSexta Xplica. El economista alabó la gestión del Ejecutivo para mejorar la vida de las personas que disponen de rentas bajas. "El Gobierno lo ha hecho francamente bien porque ha mejorado la vida de los que tienen menos ingresos, ya sean los que cobran el salario mínimo o las pensiones mínimas".

Además, Gonzalo Bernardos ha dicho que se ha conseguido "que muchos pensionistas no pierdan poder adquisitivo todos los años, como sucedia con Mariano Rajoy". No obstante, el economista ha pedido al Gobierno que recapacite" en sus políticas en materia económica. "Ser de izquierdas es reducir el IVA de los alimentos básicos. Ser de izquierdas es no cobrar el 21% de IVA por la electricidad".

"¿Verdad que no hay IVA en educacion y sanidad? ¿Por qué tiene que haber IVA para los alimentos básicos?", se ha preguntado Gonzalo Bernardos, que ha reiterado la buena gestión del Gobierno con las familias que menos ganan.

A pesar de eso, Gonzalo Bernardos ha señalado que el Gobierno tiene margen de mejora, y debe intentar que "esas familias, con el dinero que ganan, les pueda llegar a más para cubrir sus necesidades básicas".