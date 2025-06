Gonzalo Bernardos augura una mejor calidad de vida para los jóvenes de la que tienen sus padres: "Muchos vivirán mucho mejor de lo que se ha vivido"

El economista y profesor Gonzalo Bernardos es una voz autorizada en nuestro país que suele publicar sus opiniones y predicciones en las redes sociales o en los medios de comunicación. Es fácil verle en programas como 'LaSexta Xplica' y su palabra suele generar debate.

Ahora, en cambio, ha atendido a 'Infobae' y ha tratado algunos temas de actualidad, así como su previsión de lo que nos espera en el futuro más cercano a nivel económico y de calidad de vida.

Mejora en la calidad de vida de los jóvenes

En esta ocasión ha respondido al miedo imperante entre los más jóvenes que piensan que tal y como están las cosas y ante un futuro tan incierto y con tantos frentes abiertos, nunca llegarán a vivir siquiera con la misma calidad vital que sus padres. De producirse, sería la primera generación que no consigue superar a los progenitores en cuanto a este tema, pues desde el inicio de la industrialización y el avance tecnológico, las nuevas hornadas siempre han conseguido más que las anteriores.

No obstante, la visión del economista no es tan catastrófica y asegura que no hay para tanto: "España va a ir mucho mejor" augura, gracias a que la sociedad ha conseguido labrarse una buena reputación en diferentes sectores, como la consultoría o la arquitectura. Sin embargo, pide no desatender la necesidad de potenciar la construcción en los años venideros.

Promoción de viviendas en construcción / María José López - Europa Press

Críticas por la falta de capacidad de ahorro

Comparando la situación actual con la que había cuando él "era joven", comenta que siempre ha sido complicado irse a vivir solo, aunque ahora opina que hay menos capacidad de ahorro: "Ahora lo que sucede es que conoces a una chica en la discoteca y al cabo de tres meses te vas a vivir con ella para que la pareja fluya. Os lo pasáis muy bien, os divertís mucho, viajáis mucho. Pero el ahorro es nulo", apuntaba en una manera de ver la actualidad que es muy criticada por los sectores más jóvenes de población.

La solución a no poderse independizar con un sueldo de 1.500 euros mensuales se encuentra, según Bernardos, en "vivir en casa de tus padres", que es igual a "la solución de finales de los 80... especialmente si tus padres pagan casi todo". Otra de las claves es encontrar pareja estable, pues según el economista los jóvenes no tienen aguante: "Estamos en que tengo la necesidad de convivir con mi pareja, pero ojo, es mi pareja hoy y ya veremos por cuánto tiempo", se sincera.

Un brindis / SPORT.es / Sport

Además, también hay que añadirle que hoy en día existe menos consciencia de la necesidad de trabajar "duro, duro" para conseguir las cosas. No obstante, reconoce que la generación 'boomer' es la que más sufre de la salud mental: "Es bastante difícil encontrar a alguien que no toma pastillas", apunta, siendo esta una de las posibles consecuencias de ese estilo de vida donde lo importante era el trabajo, mientras que la salud mental y la necesidad de decir basta quedaban relegadas a un segundo plano.

Un futuro esperanzador

Respecto a la calidad de vida, Bernardos que las generaciones de ahora "van a vivir bastante mejor" que las anteriores. Tras criticar las políticas austeras de la excanciller alemana, Angela Merkel, explica que a partir de la crisis por el covid España ha sabido resarcirse maravillosamente.

Archivo - La excanciller alemana, Angela Merkel / ULRICH STAMM / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

"La productividad ha subido en el año pasado 1,2 puntos, cosa que no subía tanto, si la memoria no me falla, en un escenario de creación de empleo desde el año 2000". El motivo, comenta, es la delgada de la inmigración desde Latinoamérica y los fondos Next Generation de la UE.

Para terminar, se atreve a augurar que "pronto veremos cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros", por la falta de mano de obra especializada en el sector de la construcción, que para el economista debería potenciarse, una prueba de que todo va a ir a mejor siempre que se sepa controlar el nivel de gasto.