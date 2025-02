Gonzalo Bernardos alza la voz en contra de los jóvenes: "Para divertirse, no es imprescindible..."

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora se ha pronunciado sobre la situación de los jóvenes, y es que en la noche de ayer le llamaron "mala persona" en 'La Sexta Xplica' tras comentar la situación de la generación adolescente. El economista tuvo una opinión muy contundente contra ellos. No obstante, no es la primera vez que carga contra este sector.

Tras recibir muchas críticas, el profesor de economía se ha mostrado muy contundente a través de su cuenta personal de X. En el primer tuit, ha expuesto la situación que vivió ayer en el plató de televisión: "Ayer en @laSextaXplica me llamaron "mala persona". ¿Por qué? Dije a los jóvenes que si querían ahorrar deberían reducir gastos suplementarios: viajes, comidas en restaurantes, etc."

La solución que ha dado Bernardos a todos los adolescentes es que "para divertirse, no es imprescindible gastar mucho dinero". También, el economista ha compartido dos consejos para ahorrar: ingresar más dinero o gastar menos. "Para ingresar más, muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles. Para gastar menos, una gran parte de España ha aplicado un gran control de costes. Nuestros padres, madres, abuelos lo hicieron", ha asegurado.

Ayer en @laSextaXplica me llamaron "mala persona". ¿Por qué? Dije a los jóvenes que si querían ahorrar deberían reducir gastos suplementarios: viajes, comidas en restaurantes, etc. Para divertirse, no es imprescindible gastar mucho dinero. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) February 9, 2025

A pesar de exponer el problema y dar soluciones para ahorrar, hay muchos usuarios que no lo acaban de tener del todo clado. Uno ha comentado que "sí, Gonzalo, a nadie le gusta que lo insulten… Eso sí, si no comes, no bebes, duermes bajo un puente y lo ahorras todo… problema solucionado. ¡Hacia el consumo cero!". Bernardos no se ha mordido la lengua y ha citado el tuit: "Aquí tenéis a uno que le parece imprescindible comer en restaurante asiduamente".