Gonzalo Bernardos alucina con Piqué y José Elías por la sanción de la CNMV: "Es bastante chusco"

Escándalo a la vista. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acusó a Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, y José Elías, dueño de La Sirena, de compartir información privilegiada en la compraventa de acciones de Aspy Global Services en 2021 y en el uso de información considerada privilegiada por el regulador.

La CNMV impuso una multa de 100.000 euros al empresario y otra de 200.000 euros a la expareja de Shakira, la sanción más elevada, ya que obtuvo un beneficio total de 49.000 euros, cantidad que generó la operación en su conjunto.

La gestión de Elías y Piqué no pasó desapercibida y desde el programa 'Más Vale Tarde', presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, analizaron el caso. Por esta razón, no dudaron en contactar con Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más populares de España.

El debate empezó cuando el presentador de 'Más Vale Tarde' señaló que "no te sorprende que por una cantidad tan pequeña haya asumido tanto riesgo". En ese instante, el profesor de la Universidad de Barcelona señaló tres posibilidades.

La primera de ellas es que "aunque tengas muchos millones de euros, nunca quieres desaprovechar una oportunidad de generar más dinero".

Por otro lado, el economista dejó una reflexión en el programa de La Sexta: "También deberíamos hacernos una pregunta: ¿qué ganaba Elías cogiéndole y dándole supuestamente esa información privilegiada?". Lo que no entiende de ninguna de las maneras es que "la CNMV no acoge a nadie; ¿qué han hecho Piqué y Elías para que los cojan?". Son distintas cuestiones que aún no acaba de entender Bernardos.

El profesor de la Universidad de Barcelona aseguró que "cuando uno tiene información privilegiada, esa persona no compra ni vende las acciones directamente. Las compra un amigo o un cuñado, que no es famoso".

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Para generar más dinero, lo que debería haber hecho es decírselo a cuatro amigos, algo que no hizo Piqué. Eso es lo que más llama la atención a Gonzalo Bernardos: "Que haya operado tan a la brava me parece muy extraño. Esto es bastante chusco".