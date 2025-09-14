Gonzalo Bernardos alerta sobre la crisis de la vivienda en España: "Una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable"

La situación inmobiliaria en España es cada vez más complicada, ya que para gran parte de la sociedad adquirir una casa o un piso se ha convertido en una misión casi imposible. En la actualidad, el mercado vive un escenario de elevada demanda acompañado de precios cada vez más altos.

Esta situación se debe a distintos factores, como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

Uno de los expertos en economía que con más frecuencia se pronuncia sobre esta situación es Gonzalo Bernardos, economista y profesor de la Universidad de Barcelona. El habitual tertuliano de LaSexta, no duda en alzar la voz para dar su visión y advertir a la sociedad a través de su perfil de X, antes Twitter.

El economista abre los ojos a la sociedad española después de compartir que es muy complicado, por no decir imposible, comprar varios pisos con un salario de 2.000 euros.

El profesor de la Universidad de Barcelona expone que "no os dejéis engañar por charlatanes de feria q dicen que con un salario 2.000 € han podido comprar 6, 8 o 17 pisos". Normalmente, quien lo dice es gracias "al endeudamiento" del banco, pero él no se lo cree.

"Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia", señala el economista en X.

No os dejéis engañar por charlatanes de feria q dicen que con un salario 2.000 € han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco. Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) September 2, 2025

El economista es consciente que el precio de los alquileres está aumentando a un ritmo alto. Sin embargo, los sueldos se han quedado estancados. Por ello, Bernardos señala que "una persona que cobre 1.600 euros puede ser considerada vulnerable".

No se queda ahí, ya que desvela cuál es la principal causa de que disminuya la oferta de alquiler en España: "Es el pánico de los propietarios a que los inquilinos se declaren vulnerables".