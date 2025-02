Gonzalo Bernardos explota contra un hombre que se ha ido a Andorra: "Estás mintiendo"

El pago de impuestos genera enormes discrepancias. Mientras que hay personas que abogan por subir los gravámenes para gozar de mejores servicios públicos y fomentar la redistribución de la riqueza, otras apuestan por rebajar la carga fiscal y reducir el peso del Estado.

Dicho esto, muchos españoles se han trasladado a Andorra en los últimos años para pagar menos impuestos. Y en el programa 'laSexta Xplica' se produjo un debate entre Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que se ha marchado a vivir ahí, y otros tertulianos con una opinión muy distinta.

Pascual ha contado que en España estaba pagando el 21% de IVA y el 54% de IRPF. "Para Hacienda nunca es suficiente", ha afirmado. El hombre ha explicado que en Andorra se paga el 4,5% de IVA y que los primeros 24.000 euros están libres de impuestos. "De 24.000 euros a 48.000 euros pagas solamente el 5%, y el tope máximo a pagar es un 10%", ha dicho.

Pascual se ha 'enganchado' con el economista Gonzalo Bernardos sobre las escrituras de las rentas inmobiliarias. "Era mentira que el banco te diera crédito para comprar las 16 (viviendas) y lo sigo manteniendo. Cualquiera que se dedique a la banca sabe perfectamente que lo que dijiste era una trola", ha dicho Bernardos.

"Lo que estás haciendo aquí es querer que la gente se apunte a tus cursos, y estás engañando a la gente. Nadie con un salario de funcionario puede comprar 16 viviendas", ha aseverado Gonzalo Bernardos. Pascual ha sostenido que el banco le daba créditos, pero el economista ha afirmado que "Sabes que es mentira, estás mintiendo a la gente".

Pascual Ariño, inversor inmobiliario: "Me he ido a Andorra para pagar menos impuestos" #XplicaCaos pic.twitter.com/ZvWYxjrhTo — laSexta Xplica (@laSextaXplica) February 22, 2025

Asimismo, el invitado ha criticado que los tramos de IRPF sean superiores si los ingresos son más altos, un hecho que se conoce como progresividad fiscal. "Si pusiéramos un 20% para todo el mundo, el que gana 10.000 euros pagaría 2.000 euros, y el que gana 200.000 euros pagaría 40.000 euros", ha dicho Pascual Ariño. "Entonces no crees en la progresividad, porque eso no es proporcional", ha dicho el presentador José Yélamo.

Pascual ha mantenido que en España "damos una salvajada en impuestos, el problema es que ese dinero no va adonde tiene que ir. No va a las personas vulnerables. Todas las semanas vemos noticias de corrupción. En Andorra también hay servicios públicos y no hay delincuencia", ha declarado.