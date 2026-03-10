Golpe importante para las bebidas energéticas en los supermercados: por qué ya no las verás junto a los refrescos

Un giro radical llega a los supermercados españoles: las bebidas energéticas ya no podrán colocarse junto a los refrescos tradicionales. Esta medida forma parte de la nueva regulación impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que busca proteger a los menores de su consumo impulsivo.

El cambio en las bebidas energéticas en los supermercados

El Gobierno ha ampliado las restricciones más allá de la prohibición de venta a menores de 16 años. Ahora, estos productos deben exhibirse en espacios diferenciados, similares a los reservados para alcohol o tabaco, para reducir su accesibilidad casual y fomentar la concienciación sobre riesgos como alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares o cambios conductuales.

Galicia se ha convertido en pionera, aplicando la norma desde el 7 de marzo, con obligaciones estrictas para los supermercados: separar las bebidas de los refrescos y verificar la edad en la compra. El consenso social respalda estas acciones, con planes para elevar la edad mínima a 18 años en variantes con más de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitos.

Los supermercados se enfrentan a sanciones severas por incumplimiento: multas leves de 200 a 3.000 euros por infracciones como consumo público por menores, y hasta 15.000 euros por ventas ilegales. Esta equiparación con sustancias reguladas marca un avance hacia otros modelos europeos.

Una joven tomando una bebida energética / Archivo

Otras medidas complementarias incluyen la prohibición de vapeadores a menores, consolidando un marco protector integral. Los supermercados deben adaptarse pronto, ya que el resto de comunidades seguirán el ejemplo gallego en las próximas fechas.

Esta iniciativa responde a estudios que vinculan su consumo excesivo con insomnio, taquicardias, ansiedad y alteraciones conductuales en adolescentes, alineándose con recomendaciones de la OMS y otras tendencias europeas.

El impacto práctico será notable para los consumidores habituales. En lugar de encontrar estas bebidas al alcance de la mano en pasillos centrales, deberán buscarlas en estanterías altas, detrás del mostrador o en secciones específicas, lo que busca disuadir las compras espontáneas por niños o impulsivas por adultos.

Diferentes cadenas de supermercados ya preparan algunos reajustes logísticos, reorganizando espacios y formando al personal en controles de edad con DNI. Para los fabricantes, implica un golpe a las estrategias de colocación, que maximizaban ventas cruzadas con snacks o refrescos.