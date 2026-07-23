HACIENDA
Golpe a Hacienda: un tribunal abre la puerta a mantener los beneficios fiscales aunque alquiles tu vivienda habitual
Si alquilaste tu casa durante las vacaciones, esta sentencia puede cambiar la forma en que Hacienda revisa tu IRPF
Alquilar la vivienda habitual durante unos días o semanas para obtener unos ingresos extra se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente. El problema es que muchos propietarios han descubierto que esta decisión puede tener consecuencias fiscales inesperadas cuando Hacienda considera que ese inmueble ha dejado de ser su residencia habitual, poniendo en riesgo importantes beneficios en el IRPF.
Ahora, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares introduce un importante cambio de perspectiva. El fallo recuerda que el simple hecho de alquilar una vivienda no es suficiente para concluir que haya dejado de ser la residencia habitual de su propietario, una interpretación que puede ser clave para futuros recursos de otros contribuyentes.
La clave está en demostrar que la vivienda sigue siendo tu residencia habitual
Hasta ahora, el criterio que mantenía Hacienda ha sido muy restrictivo. Si una vivienda generaba ingresos por alquiler, la Administración entendía en la mayoría de casos que había perdido la condición de vivienda habitual, impidiendo aplicar determinadas ventajas fiscales, como la exención por reinversión tras la venta del inmueble o algunos beneficios relacionados con el IRPF.
Sin embargo, la resolución del TSJ de Baleares cambia el foco del debate. En lugar de considerar el alquiler como una prueba automática, el tribunal entiende que la Administración debe analizar todas las circunstancias que rodean cada caso antes de retirar esos beneficios fiscales.
¿Qué pruebas pueden marcar la diferencia frente a Hacienda?
En el caso que ha analizado este tribunal, la propietaria alquilaba habitaciones de la vivienda por temporadas, pero aportó diferentes pruebas que acreditaban que seguía residiendo de forma habitual en el inmueble.
Entre las pruebas que resultaron determinantes figuraban:
- El certificado de empadronamiento.
- Los consumos continuados de suministros durante todo el año.
- La inexistencia de otra vivienda donde residiera.
- Los contratos de alquiler, que demostraban que únicamente se cedían habitaciones y no la totalidad del inmueble.
Para los jueces, todos estos indicios tenían un mayor peso que el simple hecho de obtener ingresos por el alquiler temporal. Una decisión que no cambia la ley, pero sí abre una nueva vía para recurrir casos parecidos.
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